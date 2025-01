Rapper Kosso en autohandelaar sluiten deal: Tesla Cybertruck weer te koop

De lucht is geklaard tussen sportinfluencer en rapper Kosso en autohandel Du Parc in Oisterwijk. Beide partijen melden er uit te zijn gekomen. Kosso hoeft de Cybertruck, waar de afgelopen dagen veel over te doen is geweest, ondanks zijn aanbetaling, niet te kopen. Kosso prijst de enorme Tesla nu zelfs aan: "Ik ben echt verliefd geworden op deze auto."

Dat laatste is bijzonder, want bij zijn vorige bezoek aan Du Parc noemde hij de hoekige, blikachtige Cybertruck nog 'spuuglelijk'. Om daar aan toe te voegen: "Maar ik doe het voor de marketing." In een nieuwe video noemt hij die opzet geslaagd, maar beklaagt hij zich tegelijkertijd over de media. Die zou leugens verspreid hebben en een 'zwart hart' hebben.

Twee trucks

Vanwaar deze boosheid? Kosso liet het voorkomen alsof hij de Tesla Cybertruck bij Du Parc in Oisterwijk had gekocht om er vervolgens mee naar Albanië te gaan en de auto op kenteken te laten zetten. Ook Du Parc ging in eerste instantie mee in dat verhaal.

Dinsdag ontdekte Omroep Brabant echter dat de truck Oisterwijk nooit heeft verlaten en nog gewoon op het terrein geparkeerd staat. Kosso heeft het exemplaar uit zijn video's dus ergens anders gekocht. Kosso ontkende dit in een gesprek met Omroep Brabant meerdere keren.

'Mooie deal gemaakt'

Donderdag veranderde hij zijn verhaal: hij zou de truck nooit gekocht hebben bij Du Parc, maar enkel gereserveerd. Die reservering heeft hij vervolgens geannuleerd, hij hoeft de truck niet meer.

Du Parc zag dat anders. Het bedrijf gaf aan dat er wel degelijk een aanbetaling is gedaan, waarmee juridisch gezien de auto verkocht is, aan Kosso. Eigenaar Rob de Koster liet weten hem daar aan te willen houden.

LEES OOK: Dit had zomaar een duur grapje kunnen worden voor Kosso, leert het verleden

Dat er aanbetaald is, erkent Kosso nu ook. Maar in een video is te zien hoe hij een medewerker van Du Parc de hand schud: "Wij zijn goed" wordt er gezegd. Du Parc laat aan Omroep Brabant weten dat de zaak inderdaad afgedaan is. Kosso hoeft de truck niet meer te kopen.

Of hij zijn aanbetaling terug heeft gekregen, blijft onduidelijk. Rob de Koster: "We hebben een mooie deal gemaakt naar tevredenheid van beiden."

Onze verslaggever maakte een ritje in de Cybertruck: