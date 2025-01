Rapper Kosso hoeft Cybertruck niet meer, maar dealer wil dat hij betaalt

De cybertruck van influencer, rapper en handelaar in voedingssupplementen Kosso blijft de gemoederen bezighouden. Nadat Omroep Brabant meldde dat de auto die hij in Oisterwijk gekocht zou hebben nog niet is betaald, doemt er nu een nieuw probleem op. Kosso meldt opeens niet van plan te zijn de auto, van bijna twee ton, nog af te rekenen. Du Parc ziet dat anders, waarmee de zaak zomaar eens een duur grapje voor de rapper zou kunnen worden.

Kosso kwam onlangs groot in het nieuws toen hij de Tesla Cybertruck kocht bij autohandelaar Du Parc in Oisterwijk. Omroep Brabant onthulde dinsdag dat de truck Oisterwijk echter nooit heeft verlaten, omdat Kosso alleen een aanbetaling heeft gedaan. Het exemplaar waar hij in zijn video’s mee rondrijdt is dus een andere. De truck bij Du Parc blijkt zelfs nog te koop te staan. Geïnteresseerden krijgen een foto van de auto die verdekt staat opgesteld achter een loods.

Wat is waar?

Aanvankelijk ontkende Kosso dat er sprake is van een tweede truck. Tegenover Omroep Brabant meldde hij de truck wel degelijk in Oisterwijk te hebben gekocht en er nu mee rond te rijden. Het nieuws deed hij op zijn socialmediakanalen af als jaloezie. "Wat is dit voor innerlijke haat en misgunst, om te kotsen", zo liet hij daarnaast via WhatsApp weten.

Woensdagavond veranderde de ondernemer plotseling zijn verhaal. Hij meldde nu de auto niet bij Du Parc gekocht maar alleen 'gereserveerd' te hebben. Over het bedrag dat hij volgens Du Parc nog verschuldigd is zegt hij: "De reservering heb ik geannuleerd, dus er is geen resterende (sic) deel." Kosso is dus duidelijk niet van plan nog te betalen voor de auto.

Schadevergoeding

En daarmee is het laatste woord over deze zaak nog niet gezegd. Du Parc houdt namelijk vol dat de auto door Kosso gekocht is en dat hij ook al een aanbetaling heeft gedaan. Juridisch wordt dat gezien als een bevestiging van de koop. Du Parc-eigenaar Rob de Koster laat weten vrijdag met Kosso in gesprek te gaan over de kwestie.

De kans bestaat dat deze hele episode een duur grapje voor de influencer wordt. Afgelopen zomer besliste de rechter dat een man die een tweedehands Lamborghini van 236.000 euro bij Du Parc wilde kopen en daar opeens van afzag, diep in de buidel moest tasten. Hij moest dik 35.000 euro schadevergoeding aan de autohandelaar betalen omdat hij zijn afspraak niet was nagekomen.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Onze verslaggever maakte een ritje in de Cybertruck

Kosso vindt de Cybertruck zelf 'spuuglelijk', waarom wilde hij er dan een?