Rapper Kosso pronkt met Cybertruck, maar heeft de dealer nooit betaald

Dat influencer, rapper en ondernemer Kosso in een Tesla Cybertruck rijdt, laat hij uitgebreid zien. Maar van wie die auto is, is een raadsel. Hij komt in ieder geval niet van dealer Du Parc in Oisterwijk, zoals Kosso beweert. Daar staat-ie namelijk nog steeds; verdekt opgesteld achter een loods. Kosso heeft nooit betaald.

De 28-jarige Kosso, echte naam Albert Dervishaj, haalde er onlangs de media mee: voor bijna 200.000 euro kocht hij de eerste Nederlandse Tesla Cybertruck van autohandel Du Parc in Oisterwijk. Hij publiceerde meerdere video's op zijn socialemediakanalen waarin te zien is hoe hij naar Albanië gaat om de auto daar op kenteken te zetten. Een Nederlands kenteken kan de truck namelijk niet krijgen. Inmiddels is hij weer terug in Nederland en pronkt hij met de auto op de Nederlandse wegen.

Alleen aanbetaling

Toch is de Cybertruck die we zien niet het exemplaar uit Oisterwijk. Die staat op dit moment verdekt opgesteld achter een loods bij Du Parc. Sterker nog: de auto is te koop. Dit wordt in eerste instantie door de autohandelaar ontkend, maar geconfronteerd met een foto van de auto die potentiële kopers toegestuurd krijgen, en die in handen is van Omroep Brabant, geeft een medewerker het toch toe.

De reden? Er zijn problemen met de financiële kant van de zaak. Waar Kosso in zijn video's opschept over de twee ton die hij neerlegde voor de auto, is er in werkelijkheid alleen een aanbetaling gedaan. "Vroeger kochten mensen een auto en betaalden ze meteen, maar dat is niet meer", aldus de Du Parc-medewerker. Kosso zou het resterende deel na bijna twee weken nog niet betaald hebben. Dat zorgt voor een bijzondere situatie: "De auto is in principe verkocht, maar hij staat ook nog te koop."

Reactie Kosso

Maar waarmee reed Kosso dan rond in Albanië? En wat voor auto staat er op de oprit van zijn villa in Limburg? Dat is toch duidelijk een Cybertruck, herkenbaar aan de ongewone, hoekige vormen en blikachtige uitstraling. "Hij heeft er ergens anders een vandaan gehaald", aldus de Du Parc-medewerker, die verder ook niet weet hoe de vork precies in de steel zit.

Kosso zelf laat aan Omroep Brabant weten dat hij de truck wel degelijk bij Du Parc gekocht heeft, en er mee weg is gereden. Dat Du Parc foto's van de auto mailt naar potentiële klanten kan hij niet plaatsen. Dat mensen op social media melden de truck zelfs voor het pand te hebben gesignaleerd wuift hij weg: "Er wordt zoveel gekletst online". Hij ontkent dat er sprake is van een tweede truck en daar houdt hij het bij: "Ik moet ophangen, ik heb een interview met RTL Nieuws."

Alle vertrouwen

Rob de Koster, eigenaar van Du Parc, baalt van al het gedoe: "Het wordt een heel rommelig verhaal op deze manier." Hij geeft aan dat hij er alle vertrouwen in heeft dat Kosso de auto binnenkort gewoon gaat betalen. Dat zijn collega aangeeft dat de truck te koop staat legt hij als volgt uit: als iemand interesse heeft in een Cybertruck, kan Du Parc die altijd leveren. "Het is een productieauto hè, wij kunnen daar aan komen."

