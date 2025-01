'Stomdronken' 18-jarige bromfietser van de A2 geplukt

Een in de woorden van de politie 'stomdronken' bromfietser is in de nacht van zaterdag op zondag van de A2 geplukt. Agenten zagen de 18-jarige bromfietser toevallig over de vluchtstrook van de afrit Best-West rijden.

De verkeerspolitie zag de jongeman rond half twee 's nachts 'per toeval' op zijn bromfiets over de snelweg rijden. Dat is sowieso al niet de bedoeling, maar het werd nog erger. Hij blies 605 ugl, wat gelijk staat aan ongeveer zes glazen alcohol. Dat is meer dan twee keer zoveel als toegestaan voor iemand die al vijf jaar zijn rijbewijs heeft.

Zeven keer teveel

Maar de 18-jarige jongen was natuurlijk alles behalve ervaren en voor een beginnend bestuurder gelden strengere normen. Daarvoor is maximaal 88 ugl (0,2 promille) toegestaan. Dus had de bromfietser bijna zeven keer teveel op.

Het rijbewijs van de man is ingenomen en er wordt een proces-verbaal opgemaakt. Ook moet hij een cursus alcohol en verkeer volgen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.

Gebeurt vaker

In Nederland belanden jaarlijks duizenden mensen lopend, fietsend of met een bromfiets op de snelweg. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat noemt het levensgevaarlijk. Als fietser of voetganger ben je op de snelweg namelijk een stuk minder goed zichtbaar, en dan zit een ongeluk in een klein hoekje. "Ook automobilisten kunnen schrikken of moeten uitwijken en daar kunnen ongelukken van komen", aldus een woordvoerder Rijkswaterstaat.

Volgens verkeersexpert bij Breda University Paul van de Coevering zijn de oorzaken verschillend. "In principe geven opritten naar de snelweg duidelijk genoeg aan dat fietsers er niet thuishoren. Maar het kan ook zo zijn dat iemand mentaal de weg kwijt is." Zo stak in 2022 een verwarde vrouw de A59 over en moest de politie een taser inzetten om haar onder controle te krijgen. Vaak is er drugs of alcohol in het spel. Zo werd eerder al een dronken man van de weg geplukt die op de A4 bij Bergen op Zoom liep.

Buitenlanders

In veel van de gevallen, gaat het om mensen uit het buitenland. "Bij ons zijn snelwegen bedoeld voor auto's, maar in sommige landen, ook binnen Europa, mag je wel fietsen op de autoweg", weet Van de Coevering. Borden of markeringen waarop staat dat fietsers niet welkom zijn, lijken dan hun werk niet te doen. "Als jij er echt van uitgaat dat fietsen mag, zie je een bord sneller over het hoofd", zegt hij. "Mensen blijken selectief in wat ze waarnemen."

DIT GEBEURDE EERDER DIE AVOND OOK AL BIJ BEST-WEST:

Drie auto's botsen op A2, vermoedelijke veroorzaker van ongeluk rijdt door