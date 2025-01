112-nieuws: man van balkon gehaald • file en vertraging op A50

02.30

Aan de Dorenweg in Goirle is vannacht een auto volledig uitgebrand. Een beveiligersteam dat in de buurt was hoorde een harde knal en zag even later vlammen bij een huis aan de Dorenweg. De beveiligers belden direct de hulpdiensten en gingen kijken wat er precies in brand stond.

De straat vulde zich snel met dikke rook. Een van de beveiligers ademde rook in en kreeg last van haar luchtwegen. Ze is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De auto brandde volledig uit. De oorzaak van de brand is nog onbekend.