Buren verliezen hoop na reeks aanslagen op coffeeshop Caza

Het was zaterdagnacht opnieuw raak bij coffeeshop Caza in Tilburg, en wel voor de tiende keer. De explosies, schietpartijen en andere incidenten rond de coffeeshop aan de Gasthuisring stapelen zich op. De buurt hoopt op verbetering, maar veel bewoners zijn inmiddels het vertrouwen kwijt.

Anderhalve maand ging het goed bij de coffeeshop – tot afgelopen vrijdagnacht. Toen werd een explosief naar het pand gegooid, maar dat explosief ging niet af. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief naar het pand gegooid. Na de mislukte aanslag vrijdagnacht besloot dat gemeente al dat de zaak opnieuw voor een maand op slot moest. En dat is zeker niet voor het eerst. Zes keer eerder besloot de gemeente al eens om de zaak te sluiten. Samen met de gemeente werd na de aanslagen een veiligheidsplan opgesteld. Een belangrijke voorwaarde was dat er 24 uur per dag, zeven dagen per week beveiliging aanwezig zou zijn bij de coffeeshop. Maar nu die beveiliging er is, zijn er dus alsnog aanslagen, tot schrik van de buurt.

"Of het helpt? Dat geloof ik niet."

“Ik denk dat het allemaal weer opnieuw begint”, zegt een buurtbewoner. “Dat vermoeden heb ik heel erg. Goede beveiliging zal allicht wat verschil maken, maar of het daadwerkelijk helpt dit probleem op te lossen? Dat geloof ik niet.” En daarin staat de man niet alleen. Een andere vrouw legt uit dat ze in een flat in de buurt woont. Tijdens een van de aanslagen op de coffeeshop vorig jaar was de knal zo hard, dat iedereen in haar flat wakker werd, legt de vrouw uit. LEES OOK: Tien aanslagen op coffeeshop Caza: dit gebeurde er de afgelopen drie jaar “We zijn toen zo geschrokken van die bom”, zegt ze vrouw. “En wij waren dus niet enige. Tja, ik ben gewoon niet voor die coffeeshop hier”, besluit ze.

"Ik hoop alleen maar dat het nu rustig blijft.”