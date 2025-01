Tien aanslagen op coffeeshop Caza: dit gebeurde er de afgelopen drie jaar

Molotovcocktails, cobra's en schietpartijen. Zaterdagnacht was coffeeshop Caza voor de tiende keer doelwit van een aanslag. Het is de tiende aanslag in drie jaar tijd bij de coffeeshop aan de Gasthuisring in Tilburg en dat baart de gemeente zorgen: "We komen er maar niet achter wie of wat erachter zit en dat leidt tot ergernis." Dit gebeurde er allemaal de afgelopen drie jaar.

Zo'n drie jaar geleden begon de ellende. Op 10 maart 2022 werd coffeeshop Caza voor de eerste keer beschoten. Er raakte niemand gewond bij de schietpartij. Op 27 oktober 2022 werd er een handgranaat gevonden voor de deur van het pand. Burgemeester Theo Weterings sloot de dag daarna de coffeeshop voor drie maanden. De handgranaat ging niet af, maar volgens Weterings kwam de openbare orde en veiligheid dusdanig in het gedrang dat de gemeente moest optreden. Door het oog van de naald

Toen de coffeeshop na drie maanden weer net open was, was het weer raak. In de nacht van 18 februari 2023 werd Caza opgeschrikt door een knal. De explosie werd door de politie vermoedelijk veroorzaakt door het aansteken van een brandbare vloeistof. Daarna ontstond een kleine brand die snel werd geblust. Er vielen geen gewonden, maar dat scheelde niet veel. Een fietser kroop namelijk door het oog van de naald. Net nadat hij voorbij de zaak fietste, volgde de enorme explosie. Dat was te zien op bewakingsbeelden. ' Bekijk hier onze video over de aanslagen bij coffeeshop Caza:

De burgemeester noemde het 'wederom een heftig incident' en sloot daarom, in overleg met de eigenaar, de coffeeshop voor drie maanden. De eigenaar verlengde dit met vier maanden en zorgde in overleg met de gemeente voor een beveiliger, die de coffeeshop zelf moet betalen. Twee keer raak in één week

De shop was inmiddels weer een tijdje open, toen het in december 2023 weer misging. Donderdag 14 december, net voor middernacht, gooiden twee mannen een vuurwerkbom en jerrycan naar de coffeeshop, maar er volgde geen ontploffing. Caza bleef daarna op eigen initiatief een week dicht. Een aantal dagen later, op zondag 17 december tussen twee en half drie 's nachts, werd opnieuw geprobeerd brand te stichten. Een fles met brandbare vloeistof, met daaraan cobra's vastgeplakt, kwam niet tot ontploffing.

Deze man plakte een explosief op het raam van coffeeshop Caza in Tilburg (foto: politie).

De politie deelde een foto van de man die het explosief op een raam van de coffeeshop plakte. Klanten in de coffeeshop konden via beveiligingscamera's precies volgen wat er buiten allemaal gebeurde en renden vervolgens naar buiten om achter de man aan te gaan. Ze kregen hem niet te pakken, want er stond al een vluchtauto klaar. Rechtszaak

De shop bleef tot 1 januari 2024 vrijwillig dicht. Maar op 2 januari besloot Weterings Caza opnieuw te sluiten voor drie maanden. De coffeeshophouder vond dit onredelijk, omdat hij zelf beveiliging heeft ingehuurd. Hij neemt een advocaat in de hand om de sluiting te voorkomen. De rechtbank van Breda oordeelt dat de coffeeshop haar deuren weer mag openen. De beveiliger moet wel blijven, want 'de dreiging van een nieuwe aanslag blijft aanwezig'. Er is immers nog niemand opgepakt. De coffeeshophouder denkt aan de pandeigenaar, maar volgens de politie kan de dader uit meerdere hoeken komen. Molotovcocktail, schietpartij

Caza mag begin februari 2024 dus weer open, maar na een week moeten ze per direct weer vijf dagen dicht, want de coffeeshop had geen beveiliger geregeld. Kort daarna ging de zaak weer open, onder toeziend oog van een beveiliger. Maar niet voor lang, want op 27 maart ging het toch weer mis. Er werd een molotovcocktail op de stoep gegooid. De brandbom vatte geen vlam. Drie dagen later, op zaterdag 30 maart, werd de coffeeshop beschoten. De zaak was op dat moment dicht. De eigenaar moet daarop twee weken verplicht 24 uur per dag beveiligers inhuren, zo bepaalde Weterings.

Het kogelgat in het raam van coffeeshop Caza in Tilburg is goed te zien (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).