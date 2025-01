Man ziet eigen foto en meldt zich na mishandeling: 'Was zelfverdediging'

Een man heeft zich bij de politie gemeld na een zware mishandeling in zijn woonplaats Deurne. Volgens de politie heeft hij eind oktober een dorpsgenoot van 22 op het station zo toegetakeld dat het slachtoffer onder meer zijn bewustzijn verloor. De politie publiceerde maandagochtend zijn foto. De man herkende zich en verklaart tegen Omroep Brabant dat hij uit zelfverdediging heeft gehandeld.

Ook heeft hij nooit meegekregen dat het slachtoffer zo zwaargewond was geraakt, zegt hij. De verdachte vertelt verder dat hij niet heeft geweten dat de politie naar hem op zoek was. Hij reageerde op het bericht van Omroep Brabant maandagochtend, waarin de politie een oproep deed aan de verdachte om zich te melden.

Volgens de politie maakte de verdachte deel uit van een groep van ongeveer vijf jongeren. Ze zaten in de nacht van 26 op 27 oktober in de trein naar Deurne, komende uit de richting Eindhoven. Het slachtoffer en de gezochte man hadden het in de trein met elkaar aan de stok gekregen. Buiten de trein, op het station in Deurne, escaleerde de ruzie, meldde de politie.

Het slachtoffer werd zo hard geraakt dat hij het bewustzijn verloor. Door de klappen brak zijn linker-oogkas en scheurde zijn bovenlip doormidden. Hij is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De politie publiceerde maandagochtend duidelijke foto’s van de verdachte. Daarop meldde hij zich in Maastricht op een politiebureau. De politie Oost-Brabant bevestigt dit.

De man zegt dat hij dat die nacht bij het verlaten van de trein in Deurne juist werd belaagd door een groepje van vier. Hij zou toen zijn geslagen, waarna hij zelf ook een aantal klappen uitdeelde. De politie kan hier desgevraagd niet op ingaan.