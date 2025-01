De Groot na botsing met 'lokale' in Dakar: 'Hij had wel dood kunnen zijn'

Ben de Groot werd maandag de grootste pechvogel van de Dakar Rally. De vrachtwagenchauffeur botste met een lokale auto en zag zijn rally in rook opgaan. Met een gebroken duim vertelde hij na zijn botsing dat dit waarschijnlijk zijn laatste avontuur met de truck was in de zwaarste rally ter wereld. “Ik wilde eigenlijk al niet gaan.”

Twee jaar geleden brak De Groot zijn duim van zijn rechterhand. Deze maandag was zijn linkerduim aan de beurt. Na een botsing met een lokale auto was, mede ook door technische mankementen aan zijn truck, zijn Dakar Rally voorbij. “We reden met zo’n 100 kilometer per uur door een bocht. En daar stond ineens een lokale vast in het zand. Ik kon niet meer remmen en we klapten er volle bak op.”

"Hij mag Allah bedanken dat hij nog leeft."

De vrachtwagencoureur uit Den Bosch durfde eerst niet uit te stappen omdat hij bang was dat er iets ernstigs was met de bestuurder van de auto. “Maar hij heeft echt veel geluk gehad. Hij was bezig met zijn schepje om zijn auto los te krijgen. Gelukkig stond hij niet voor of achter de auto. Anders was hij dood geweest”, vertelt De Groot een paar uur na het ongeluk. “Hij heeft daarna ook flink staan bidden. Hij mag Allah ook wel bedanken dat hij nog leeft.” De groente- en fruithandelaar kan zich weinig kwalijk nemen. “De woestijn is zo groot. Hoe groot is de kans dat dan net bij ons een lokale vaststaat in de bocht. Wie verzint het...” Kijk hier naar Bivak Brabant Dakar om te zien hoe de Brabanders de zwaarste rally ter wereld beleven.

Wat extra zeer doet is dat de broers Ben en William dit jaar zo graag samen wilden finishen. “Ik wilde zelfs eigenlijk niet gaan”, vertelt Ben. “Maar m’n broertje wilde zo graag. Dus zijn we samen nog een keer gegaan om samen te finishen. Dan is het zuur dat het weer niet lukt.” Vorig jaar crashte William met zijn truck. Het jaar daarvoor moest Ben de Dakar Rally ook al verlaten met een gebroken duim. Lees ook: Einde Dakar Rally voor Ben de Groot na botsing met lokale auto Het ongeluk in de rally maandag lijkt het laatste wapenfeit van Ben de Groot in de truck. “Ik denk wel dat ik daarmee stop”, concludeert hij. “Het avontuur is voorlopig wel even voorbij. Maar zeg nooit ‘nooit’”.

Ben de Groot kijkt naar zijn truck, links de wagen van de lokale

De coureur moet binnen zeven weken geopereerd worden en laat dat doen in het ziekenhuis in Den Bosch. Daardoor zal hij zo snel mogelijk met een vlucht weer terugkeren naar Nederland. “Ik had al een kromme hand, daar kan nóg wel een kromme bij. Het hoort bij de Dakar maar het is ontzettend balen.”

Ook dit jaar volgt Omroep Brabant de Dakar Rally op de voet. Kijk elke avond op Youtube en 's morgens op TV naar een nieuwe aflevering van Bivak Brabant Dakar en mis niks van alle avonturen van de Brabantse deelnemers in de woestijn.