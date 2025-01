Automobilist ramt spoorwegovergang, raakt trein net niet en gaat er vandoor

Een bizar ongeluk maandagavond in Biezenmortel. Een automobilist reed met hoge snelheid over de Gommelsestraat. Bij de spoorwegovergang reed hij tegen een spoorboom aan en schoot rakelings voor een aankomende trein langs. De automobilist botste vervolgens tegen het waarschuwingslicht aan waardoor een grote schroef zijn raam doorboorde. De bestuurder sloeg vervolgens op de vlucht. Door het ongeluk waren er urenlang problemen met alle spoorwegovergangen tussen Tilburg en Den Bosch.

Diverse politie-eenheden hebben de omgeving afgezocht naar de bestuurder, maar vooralsnog zonder resultaat. De auto is door de politie doorzocht.

Inmiddels is de man zelf terug komen lopen naar de plek van het ongeval, laat de politie weten. "We gaan eens ernstig met de man praten hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren", zegt de woordvoerder.

De machinist van de trein stopte na het voorval en gaf aan dat de trein niet is geraakt, maar dat het heel weinig scheelde. Hij zag het in een flits gebeuren en is erg geschrokken.

De trein, met aan boord zo'n honderd passagiers, heeft ongeveer anderhalf uur stilgestaan bij de overgang, zegt een woordvoerster van ProRail. Daardoor waren ook andere overgangen op het traject gestremd, omdat veiligheidssystemen in werking traden. Inmiddels zijn alle storingen verholpen en rond kwart voor tien rijden treinen weer volgens schema.

De politie onderzoekt de zaak en ProRail komt naar de overgang voor assistentie. Een berger komt het voertuig weghalen.