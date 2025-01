Verdachte van voetbalgeweld vrijgesproken: 'echte dader' gaat vrijuit

Een pak van zijn hart voor een man van 29 uit Waalwijk. Hij is dinsdag vrijgesproken van een poging tot zware mishandeling na een voetbalwedstrijd tussen twee eerste elftallen in Moergestel. De man zou in april 2023 als speler van Berkdijk een tegenstander van thuisclub Audacia hebben geschopt. Zowel de officier van justitie als de politierechter in Breda vindt dat hiervoor te weinig bewijs is. De man is dan ook vrijgesproken.

“Dit wil niet zeggen dat het niet erg is, wat er is voorgevallen. Het is gewoon verschrikkelijk en helaas gebeuren vaker van dit soort zaken op een voetbalveld. Maar ik kan u niet veroordelen”, voegde de politierechter eraan toe.

"Geen vervolging? Onbegrijpelijk."

Opvallend aan de zaak is dat de man die zo goed als zeker wél de speler van Audacia zou hebben getrapt, vrijuit gaat. Deze speler van Berkdijk, een voetbalclub uit Kaatsheuvel, werd tijdens de zitting met naam en toenaam genoemd. Tot frustratie van vooral de officier van justitie en de advocaat van de man die terechtstond, is zíjn zaak geseponeerd. De raadsman van de Waalwijker noemde het ‘onbegrijpelijk’, maar als er te weinig overtuigend bewijs is dan kun je moeilijk iemand vervolgen, laat staan straffen. Wat was er aan de hand die zondagmiddag in Moergestel? Volgens de Waalwijker die dinsdag voor de politierechter stond, werden donkere spelers van zijn ploeg tijdens de wedstrijd geregeld onheus bejegend. “Dat gebeurt wel vaker, vooral wanneer we in kleine dorpjes moeten voetballen”, vertelde de inmiddels ex-speler van Audacia (hij is na het incident met voetbal gestopt). “Ook werd er gedurende het duel met bier gegooid.” Het liep helemaal uit de klauwen toen de scheidsrechter een speler een gele kaart wilde geven na een overtreding. Hij kreeg er de kans niet voor, want er werd nagetrapt en er ontstond een opstootje. Ook supporters gingen met elkaar op de vuist. De arbiter koos eieren voor zijn geld en staakte het duel tussen de twee vierdeklassers.

"Ik voelde me aangevallen."