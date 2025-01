Vrouw die bij ruzie met vuurwapen dreigt zit vast, onderzoek loopt nog

Een vrouw in Rijen die bij een ruzie mogelijk met een vuurwapen heeft gedreigd, is aangehouden en zit vast. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Haar huis werd dinsdagmiddag omsingeld door tientallen agenten. Tegen de vrouw is aangifte gedaan.

De ruzie gebeurde in de Margrietstraat, rond kwart voor drie dinsdagmiddag. De politie rukte ruim uit en nam ook een hond mee.



Toen de vrouw haar huis uitkwam, is ze door de agenten aangehouden. Of de vrouw daadwerkelijk een vuurwapen had, wordt nog onderzocht. "We kunnen daar nog niets over zeggen", zegt een woordvoerder van de politie.