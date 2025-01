Vierhonderd kilo lachgas gevonden in verlaten bestelbus

In een verlaten bestelbus in Oudenbosch heeft de politie maandag 400 kilo lachgas gevonden. De politie besloot de inhoud van de bus te controleren omdat het voertuig niet verzekerd en ook niet APK gekeurd was.

"Nadat een kort onderzoek werd ingesteld, is het voertuig in overleg met een hulpofficier van justitie in beslag genomen", zegt de politie op Instagram. De politie is begonnen met een onderzoek naar de eigenaar. Lachgas valt sinds 2023 onder de Opiumwet en is daarmee gelijk gesteld aan drugs. De overlast van lachgas bestaat voornamelijk uit afval in de vorm van gedumpte lege flessen en achtergelaten ballonnen. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Man (18) heeft complete lachgasflessenhandel in auto: ‘Buurt was het zat' Automobilist ramt politieauto tijdens achtervolging, lachgas gevonden