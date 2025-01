Ouders waarschuwen: 'Kinderen naar school brengen is hier levensgevaarlijk'

Ouders van kinderen op basisschool WillemsPoort in de Tilburgse nieuwbouwwijk Willemsbuiten klagen steen en been over de verkeerssituatie rond de school. Die ligt midden in een wijk waar volop gebouwd wordt. "Het is hier chaotisch en gevaarlijk", waarschuwt Margit van Bavel. De gemeente geeft toe dat er een fout is gemaakt.

Volgens ouders die hun kinderen naar school komen brengen, is het één grote chaos: "Ze hebben net voor de kerstvakantie de veilige aanlooproute met hekken, een soort corridor, weggehaald. Sindsdien moeten we over een bouwterrein. Er is een parkeerterrein voor dertig auto's, maar er komen honderd auto's. Alleen dat is al een probleem", zegt Margit. Door de drukte is haar zoontje deze morgen nog gevallen omdat hij een fietser niet meer kon ontwijken.

De parkeerplaats vlakbij de school (Foto: René van Hoof)

Modder en plassen

"Het is hier slalommen tussen fietsers, auto's en voetgangers. Kinderen beginnen de dag ook al nat en modderig door alle grote modderplassen op die smalle paadjes. Zorg dan dat het hier verhard wordt", verzucht Margrit. Volgens haar was beloofd dat het veilig zou zijn rond de school, maar is dat niet zo. Ook Maikel Corsten is helemaal klaar met de chaos rond de school. Hij komt net zijn zoontje brengen. "Ik heb de wijsheid ook niet in pacht, maar er moet iets gebeuren, dit kan zo niet langer. Het is echt verschrikkelijk. De veilige route is voor de kerstvakantie weggehaald, zonder veiligheid terug te garanderen. Ze hebben beloofd om een nieuwe route aan te leggen, alleen die is zo omslachtig. Ik ben bijna een half uur onder weg en loop met de enkels door het slijk. Het is niet te doen".

Modderige wegen bij de school (Foto: René van Hoof)

Ongeluk

Dat de verkeerschaos rond de school gevaarlijk is, zag Maikel maandag nog: "Mijn buurvrouw heeft een ongeluk gehad, omdat het zo druk is bij de modderige parkeerplaats. Gelukkig geen gewonden, maar wel één grote ellende en daarna stond het verkeer ook echt overal vast". Maikel vindt dat beter nagedacht had moeten worden over een nieuwe aanlooproute: "Het is gewoon niet te doen, 's ochtends staan er wel honderd auto's in de modder. Het is gewoon onveilig voor de kinderen." Beter nadenken

"De auto's rijden op en af en staan dubbel geparkeerd", vervolgt hij. "Ik snap dat er modder en rotzooi is als er wordt gebouwd. Maar de veiligheid van de kinderen moet goed geregeld zijn." Maikel vindt dat de gemeente Tilburg en de school hier beter over na hadden moeten denken.

'Foutje in de planning' Een woordvoerder van de gemeente Tilburg zegt dat er nog deze week twee nieuwe corridors komen met hekken, waar de kinderen veilig doorheen kunnen. "Het weghalen van de hekken bij de vorige corridor was een foutje in de planning van de aannemer", geeft de woordvoerder toe. "Daar is ook excuses voor aangeboden." Dat er te weinig parkeerplaatsen zijn bij de school, daar kan de gemeente niks aan veranderen: "Mensen kunnen beter met de fiets of te voet de kinderen naar school brengen", aldus de woordvoerder. De bouwwerkzaamheden en de bijbehorende overlast duren nog de rest van het schooljaar.

School

Directrice Marieke Hamburg van basisschool WillemsPoort wil liever niet publiekelijk haar mening geven over de verkeerschaos bij de school. Maar ze zegt wel veel respect en bewondering te hebben voor de flexibiliteit van de ouders, die de kinderen naar school brengen: "Kennelijk willen ze hier heel graag naar toe komen".