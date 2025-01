Voetbalclub heeft geleerd van zware mishandeling: 'Veel impact'

VV Berkdijk heeft alle trainers en leiders een cursus positief coachen laten volgen. Het bestuur van de voetbalclub wil hiermee excessen voorkomen zoals die in april 2023. Toen raakten fans en spelers van het eerste elftal van de vereniging uit Kaatsheuvel slaags met die van thuisclub Audacia in Moergestel. Dat gebeurde na een competitiewedstrijd tussen de twee vierdeklassers.

Een speler van Berkdijk werd dinsdag vrijgesproken van het trappen naar een tegenstander tijdens die vechtpartij. De echte ‘kopschopper’, een ploeggenoot, ging vrijuit, zo werd tijdens de zitting voor de politierechter in Breda duidelijk. Tegen hem was te weinig bewijs. Volgens de man van 29 die wel is vervolgd voor poging tot zware mishandeling, werd zijn team die zondagmiddag vanaf de aftrap bekogeld met bier en uitgejouwd door aanhang van Audacia. Vooral de donkere spelers van Berkdijk moesten het volgens de Waalwijker ontgelden. “Zoals wel vaker wanneer we in kleine dorpen voetballen”, vertelde hij. De zaak liep helemaal uit de klauwen toen de scheidsrechter een gele kaart wilde trekken. Daarop staakte de arbiter de wedstrijd, waarna supporters en spelers het met elkaar aan de stok kregen. LEES OOK: Verdachte van voetbalgeweld vrijgesproken: 'echte dader' gaat vrijuit

"Het was pure zelfverdediging, omdat we ons bedreigd voelden."

Een bestuurslid van Audacia vindt het enorm ergerlijk dat ‘weer’ wordt gesteld dat spelers of toeschouwers van de Moergestelse club zich discriminerend of racistisch hebben uitgelaten. “Die beschuldiging komt steeds terug en die kan ik met klem ontkennen. Daar klopt helemaal niets van. Van onze kant was het pure zelfverdediging, omdat we ons bedreigd voelden”, zo meldt een woordvoerder desgevraagd. Hij wil er verder niet al te lang bij stilstaan: “Omdat het al bijna twee jaar geleden is gebeurd en omdat de ongeregeldheden veel impact hebben gehad op onze vereniging. Heel vervelend allemaal.”

"We treden op tegen elke vorm van geweld."