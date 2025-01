Deze Brabanders behoren tot de duurste voetbalspelers ter wereld

De duurste doelman ter wereld komt momenteel uit Brabant. Om preciezer te zijn uit Breda. Het gaat om Bart Verbruggen die een geschatte transferwaarde van 67,3 miljoen euro heeft. De 22-jarige Oranje-international van Brighton& Hove Albion staat volgens het onderzoeksbureau CIES bovenaan de lijst met keepers.

CIES publiceerde woensdag een lijst van honderd voetbalspelers en hun huidige transferwaarde. Daarbij moet worden aangetekend: het is wat de gek er voor geeft. Want het gaat om astronomische bedragen die waarschijnlijk door geen enkele club worden afgetikt. Hoewel, de duurste transfer ooit staat tot op heden op naam van de Braziliaan Neymar die voor 222 miljoen euro van Barcelona naar PSG in Parijs verkaste.

Ruim 104 miljoen

Maar nu even terug op aarde. In de top 100 van CIES staan acht Nederlanders. En van hen komt ook de duurste voetballer uit Brabant: Cody Gakpo. De 25-jarige Eindhovenaar staat op de 24e plaats met een waarde van 104,3 miljoen euro.

In de winter van 2022 verruilde de linksbuiten PSV voor Liverpool. Volgens de BBC zou Liverpool een bedrag van tussen de 40 en 50 miljoen euro betalen voor de Oranje-international.