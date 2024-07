Keepers Bart Verbruggen en Tein Troost zijn groot geworden bij NAC

Keeper Tein Troost kent zijn collega Bart Verbruggen al zeker tien jaar. Verbruggen is nu keeper van het Nederlands Elftal, maar was vroeger de concurrent van Troost bij de jeugd van NAC. In het elftal onder de 15 stonden beide keepers om de twee wedstrijden op doel. “Ieders carrière verloopt anders, en die van Bart is zeker dit jaar in een stroomversnelling terechtgekomen. Dit is natuurlijk een jongensdroom.”

Tein Troost, nu 22 jaar oud, woont in Breda en begon als jochie bij voetbalvereniging JEKA. Toen hij tien jaar oud werd maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van NAC. "Ik ken Bart vanaf mijn twaalfde. Ja, dat is toch alweer een hele tijd", vertelt hij. Troost werd in die periode zelf met regelmaat opgeroepen voor wedstrijden van Oranje in zijn leeftijdscategorie. Het talent van Troost viel ook Feyenoord op en de club uit Rotterdam nam hem in 2018 over van NAC. Troost keepte daar zijn wedstrijden bij Feyenoord Onder 21 en trainde op vaste basis mee bij de eerste selectie van Feyenoord. Vorig jaar keerde Troost weer terug op het oude nest. Voor Verbruggen verliep de route anders. De keeper speelde niet één wedstrijd in het eerste elftal van NAC. Na de jeugd van NAC ging hij in 2020 naar Anderlecht, waar hij al op zijn achttiende in de basis van de Belgische topclub debuteerde. Vorig jaar tekende hij een contract bij Brighton in Engeland. LEES OOK: Bart Verbruggen bezig met strafschoppen, maar niet heel veel De keeper viel in de Premier League op en kwam zo ook op de radar van bondscoach Ronald Koeman. Hij besloot Verbruggen als eerste keeper van Oranje mee te nemen. Die grote toekomst werd al voorspeld door voormalig PSV-keeper en ex-international Waterreus. “Hij is niet te stoppen en heel erg volwassen”, zei Waterreus vorig jaar bij het voetbalprogramma Rondo van Ziggo. “Dit is de komende tien jaar de keeper van Oranje”, wist ook ex-voetballer en analist Youri Mulder. In de jeugd kon Troost dit niet voorzien, zegt hij. “Zeker had Bart talent, maar als je een keeper bent bij een profclub heb je sowieso talent. Hard werken hoort daar ook bij. Het is een mooie cocktail van die twee ingrediënten en die heeft Bart." Ze waren in de jeugd concurrenten en zo zagen ze elkaar ook, zegt Troost. “Ik denk dat er in de jeugd altijd een goede concurrentiestrijd is, dus ook bij ons.”

"Ik spreek hem na het EK wel weer een keer in Breda."