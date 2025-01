Alle 13.000 veteranen krijgen erepenning van provincie

Alle ruim 13.000 Brabantse veteranen krijgen een erepenning van de provincie. Dat heeft Commissaris van de Koning Ina Adema donderdag aangekondigd tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Tijdens de toespraak in het provinciehuis in Den Bosch voegde ze alvast de daad bij het woord. Adema reikte negen veteranen een penning uit, onder hen ook de bekende Marco Kroon.

In haar toespraak stond Adema stil bij 80 jaar vrijheid en hoe we onze vrijheid vandaag de dag moeten koesteren. "Juist nu is het cruciaal dat wij nadenken over hoe wij onze vrede en veiligheid behouden en beschermen." Ter ere van de mannen en vrouwen die die veiligheid beschermen, kondigde ze aan dat alle Brabantse veteranen een erepenning van de provincie krijgen.

Maar niet alleen (oud)militairen dragen de verantwoordelijkheid voor onze veiligheid, vindt de Commissaris: "We leven in onzekere tijden. Ik roep iedere Brabander op: wees niet naïef of nonchalant. Zorg dat je weerbaar en zelfredzaam bent. En dat je omziet naar elkaar. Want samen is het sleutelwoord voor sterk", benadrukte Adema.

Brabantse helden

De Commissaris koos er verder voor om in haar speech juist mensen die in positieve zin verschil maken in de spotlight te zetten. "Omdat te vaak het tegenovergestelde gebeurt en podium wordt gegeven aan mensen die polariseren, intimideren of erger. Een wijze les die ik van een oud-burgemeester heb geleerd: alles wat je aandacht geeft, groeit."

Tijdens haar toespraak noemde ze onder meer paralympische sporters en Guus Meeuwis. Ook noemde ze Brabander van het jaar Giel van Kollenburg, die de 90-jarige Diny van de verdrinkingsdood redde, en enkele Brabanders die zich inzetten voor cultuur en natuur als voorbeeld. Ook innovatieve boeren, ondernemers en vrijwilligers kwamen aan bod. "Samen maken zij onze provincie sterker en mooier."

Kritiek op rijk

Adema noemde urgente opgaven zoals stikstof, wonen, energie en water als uitdagingen waar de provincie hard aan werkt. Daarbij ergert ze zich aan de houding van de landelijke overheid. "Goede samenwerking tussen de gemeenten, provincie en rijk is essentieel om die vele uitdagingen aan te kunnen. Wij hebben elkaar keihard nodig om stappen te kunnen zetten. Juist het rijk zou zich ervan bewust moeten zijn dat het stapelen van opgaven in onze provincie niet helpend is."

Zelf doet de provincie het juist goed, vindt de Commissaris. "Wij gaan door met de aanpak voor het landelijk gebied, we hebben een Brabantse stikstofaanpak, we investeren in snelle fietspaden en hebben prima prestaties geleverd in het kader van de spreidingswet."

Bij dat laatste pas wel de kanttekening dat Brabant nog ruim duizend opvangplekken voor asielzoekers tekort komt.

