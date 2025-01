Experiment met 'gevonden' portemonnees: politiemedewerker steelt geld

Een medewerker van het politiebureau in Eersel heeft geld gestolen uit een gevonden portemonnee. Dat heeft de medewerker bekend na een experiment van journalistiek onderzoeksplatform Woeste Grond. Dat bracht in de zomer tien zogenaamd 'gevonden' portemonnees naar politiebureau's en gemeentehuizen. Vijf daarvan kwamen niet of zonder inhoud terug.

De portemonnees zijn ingeleverd bij politie en gemeente in Bergen op Zoom, Etten-Leur, Oosterhout, Gilze-Rijen, Tilburg, Waalwijk, Eersel, Eindhoven, Cranendonck en Maashorst. Na drie weken bleek er één helemaal kwijt te zijn. Van vier klopte de inhoud niet meer.

In Eersel was de portemonnee in eerste instantie kwijt. Twee maanden later kwam die alsnog boven tafel, maar was er van alles uit verdwenen. Het geld dat erin zat, was omgewisseld voor ander geld. Sterker nog, er zat tien cent meer in.