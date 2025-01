Jubileumeditie Suske en Wiske keert terug in Brabant met De Vliegende klomp

Er komt een bijzondere heruitgave van stripboek Suske en Wiske en De vliegende klomp. Het verhaal speelt zich af in verschillende Brabantse plaatsen, waaronder Oudenbosch. Vijftig jaar geleden kwam het voor het eerst uit. Dat jubileum valt samen met het 750-jarig bestaan van Oudenbosch. Reden genoeg voor de gemeente Halderberge en Standaard Uitgeverij om het album te laten herdrukken.

In De vliegende klomp bezoeken Suske en Wiske bezienswaardigheden zoals de basiliek in Oudenbosch en de voormalige priesteropleiding Bovendonk in Hoeven. Dat doen ze in de nieuwste uitvinding van professor Barabas: een vliegende klomp. De teksten en tekeningen in het album zijn van de Belg Paul Geerts.

Opbrengst naar basiliek

Met de herdruk wil de gemeente de historische trekpleisters in de gemeente extra aandacht geven. In het album komen daarom acht extra pagina’s met informatie over het dorp en het religieus erfgoed. In totaal worden voor de gemeente 2000 exemplaren gedrukt. Een deel van de opbrengst gaat naar het onderhoud van de basiliek. Die verkeert in slechte staat.

In 1975 bracht Standaard Uitgeverij NV de Suske en Wiske-strip "De vliegende klomp" op de markt. Dit deden zij in opdracht van de VVV van Noord-Brabant, met als doel de provincie te promoten. Niet alleen Oudenbosch, maar ook de Biesbosch, Geertruidenberg, Nuenen en Eersel werden door Suske, Wiske, tante Sidonia, Lambik en Jerom bezocht.