112-nieuws: Auto in brand • Politie achtervolgt gestolen auto

06.20

De politie in Someren kreeg donderdagnacht een melding van een gestolen of verduisterde Mercedes GLK die over de A67 richting Asten reed. Agenten in Lierop en agenten in Helmond gingen op zoek naar de auto. Na enige tijd zagen de agenten de auto voorbij rijden met een Duits kenteken. Toen de politie een volgteken gaf, leek de auto ze te volgen naar de afrit Asten, maar net daarvoor ging de auto er op volle snelheid vandoor.

De politie zette de achtervolging in, waarbij de snelheden opliepen tot 200 kilometer per uur. Bij Helenaveen raakte de auto bijna klem tussen een vrachtwagen en een vangrail toen hij de vrachtwagen over de vluchtstrook wilde inhalen. De achtervolging ging door Limburg Duitsland in. De Duitse politie stond de auto al op te wachten en nam het van de Nederlandse politie over. De auto nam daar een afrit en reed uiteindelijk een zandpad vol sneeuw en ijs op het bos in. De auto was de Duitse politie daar te snel af. Niet veel later werd de auto verderop teruggevonden zonder bestuurder. De Nederlandse agenten zijn vervolgens terug naar Someren gereden.