Oud-smartdrugskoning Oscar helpt Oekraïners aan stroom, 'ik ken geen angst'

“Ik wil graag over mijn zakenavontuur vertellen, voor het geval dat ik het niet overleef.” Oscar Spierings (42) zette een punt achter zijn verleden als dè smartdrugskoning van Europa. Maar nog steeds gaat de Bosschenaar risico’s niet uit de weg. Op een steenworp afstand van het oorlogsfront in Oekraïne helpt hij met zijn bedrijf de kwetsbare elektriciteitsvoorziening overeind te houden. Terwijl hij zijn verhaal doet vanuit Mykolajiv, klinkt het luchtalarm regelmatig.

“Dit is één van de meest gevaarlijke ondernemingen die ik tot nu toe in mijn leven heb ondernomen. Sommige plaatsen waar ik nog naartoe ga, liggen zo dicht bij de gevechtslinie dat het mij van alle kanten wordt afgeraden. Maar ik ben een avontuurlijk en eigenwijs stuk vreten waarbij gevaar mij nooit echt in de weg heeft gezeten.”

“Als je doet wat andere mensen niet doen, liggen er de grootste kansen.”

Oscar is een nieuw leven begonnen als importeur en leverancier van duurzame energiesystemen in Roemenië en Moldavië. Sinds een half jaar heeft hij zijn werkterrein uitgebreid naar Oekraïne, waar hij hoogstpersoonlijk vooral energie back-up installaties aan de man brengt. “Als je doet wat andere mensen niet doen, liggen er de grootste kansen”, aldus de zakenman die zichzelf wegwijs heeft gemaakt in de technologie: "Maar uiteindelijk blijft handel gewoon handel." Vooral in het oosten van Oekraïne valt de stroom regelmatig uit door voortdurende Russische aanvallen op de energie-infrastructuur. De systemen van Oscar bestaan uit een omvormer en een accu. Ze voorzien huishoudens en bedrijven tijdens een stroomonderbreking van elektriciteit.

Een back-up installatie levert stroom tijdens raketaanvallen

“Nee, dit is geen liefdadigheid. Ik moet immers een bedrijf runnen”, benadrukt Oscar. “Ik zou gezien de situatie woekerprijzen kunnen rekenen, maar dan zou ik misbruik maken van de situatie. Ik probeer het daarom zo goedkoop mogelijk te houden zodat ook gezinnen met kleine budgetten gebruik kunnen maken van het systeem. Wanneer ik erachter kom dat installateurs er alsnog een slaatje uit proberen te slaan, doe ik geen zaken meer met ze.”

Wie was ook al weer Oscar Spierings? Oscar Spierings (42) uit Den Bosch begon op vijftienjarige leeftijd als straatdealer van xtc-pillen en cocaïne. Toen het na enkele jaren te heet onder zijn voeten werd, stapte hij uit het wereldje en verhuisde hij naar Portugal. Als selfmade ondernemer runde hij er een succesvol uitzendbureau voor technisch personeel. De economische crisis deed hem in 2009 de das om. Oscar besloot zich hierna toe te leggen op productie van legale smartdrugs. Door gebruik te maken van mazen in de Europese wetgeving verdiende hij vanuit Portugal bakken met geld als internationale smartdrugsbaas. Hij werd op de hielen gezeten door Europol en hij kreeg van de Portugese politie de bijnaam 'Master of Legal Drugs'. Uiteindelijk raakte de Bosschenaar door zijn handel steeds verder in de knel. Nadat hij ook nog eens betrokken raakte bij een schietpartij, besloot hij dertien jaar geleden om zijn leven radicaal te veranderen. Terug in Nederland timmerde hij aan de weg als succesvol EDM-muziekproducer onder de naam Soscobar. In 2022 verscheen zijn huiveringwekkende levensverhaal in de biografie ‘Master of Legal Drugs’. Sinds vorig jaar is Oscar ook weer actief als zakenman. Vanuit Roemenië is hij importeur en leverancier van apparatuur voor duurzame energiesystemen in Oost-Europa.

Als een ouderwetse handelsreiziger trekt de Bosschenaar in zijn onopvallende auto door het gebied dat het zwaarst gebukt gaat onder de oorlog. "Ik ben vrijwel de enige buitenlander hier. Vooral op de verbindingswegen tussen de steden is reizen niet zonder gevaar. Ik word via Telegram door Oekraïense vrienden en door mijn medewerkster in Kyiv op de hoogte gehouden over de veiligheidssituatie. Verder ben ik op mijzelf aangewezen."

"De verwoesting grijpt je naar de keel.”

Oscar wordt regelmatig geconfronteerd met de dagelijkse gevolgen van de oorlog. “Afgelopen zomer ben ik in Kyiv gaan kijken op de plek waar een week eerder de beruchte raketaanval op het kinderziekenhuis was geweest. De verwoesting grijpt je naar de keel.”

Oscar zag afgelopen zomer de gevolgen van een raketinslag in Kiev

Hij vervolgt: “Vlak voor kerst zijn er verschillende raketten vlak bij mijn hotel in Kyiv terechtgekomen. Een paar dagen later verwoestten twee drones op enkele honderden meters afstand een gebouw in de stad. Ik dacht eerst aan vuurwerk, maar ik had al snel in de gaten dat het foute boel was. In diezelfde buurt woont een oude zieke moeder van een kennis van mij. Zij leeft onder enorme stress, echt diep triest. Die vrouw heb ik een accusysteem cadeau gedaan.” Warm ontvangst

Hoewel Oscar vanuit commerciële overwegingen naar Oekraïne is afgereisd, wordt zijn aanwezigheid niet alleen door lokale zakenrelaties gewaardeerd. Dat merkt hij bijvoorbeeld bij de checkpoints van het Oekraïense leger. Wanneer hij zijn Nederlandse paspoort tevoorschijn haalt, volgt er niet zelden een glimlach op de gezichten van de militairen en gaat de duim omhoog. Diezelfde hartelijkheid ervoer Oscar tijdens een ontmoeting met een medewerker van een klant die net was teruggekeerd van het front. Toen Oscar samen met hem een peuk rookte, trok hij plotseling zijn embleem van zijn uniformjas. “Dat is voor jou, omdat je de ballen hebt om hier zelf naartoe te komen”, zei hij. “Ik vind dat heel bijzonder”, aldus Oscar.

Oscar kreeg een embleem van een militair

De Bosschenaar wil zijn activiteiten in Oekraïne na de oorlog flink uitbreiden. “Duurzame energie gaat hier straks een belangrijke rol spelen. Ik kan een bijdrage leveren aan de wederopbouw van de energie-infrastructuur met onder meer apparatuur voor de bouw van zonneparken. Ik heb inmiddels gesprekken gehad met netwerkbeheerders. Ik hoop dat het risico dat ik nu neem, zich uitbetaalt.”

“Ik wil eigenlijk ook naar Cherson maar dat is nu echt te gevaarlijk."

De komende tijd reist Oscar nog naar onder meer Zaporizja, Charkov en Soemy. “Ik wil eigenlijk ook naar Cherson maar dat is nu echt te gevaarlijk. Verder is het een beetje in God’s handen. Ik was ooit drugsproducent, maar een mens kan veranderen. Ik hoop dat het universum mij hiervoor beloont: Dat ik goede zaken kan doen en dat ik niet op het verkeerde moment op de verkeerde plaats ben.”