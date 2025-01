Man (80) spoort vrouw aan om zelfmoordmiddel te nemen, 14 maanden geëist

De 80-jarige Hans D. uit Breda heeft volgens het Openbaar Ministerie een vrouw (32) uit Bodegraven aangespoord om een einde aan haar leven te maken. De vrouw nam in november 2021 het zelfdodingsmiddel 'Middel X' en overleed. De officier van justitie eiste vrijdag in de rechtbank van Den Haag een gevangenisstraf van veertien maanden, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, tegen de man. In Nederland is nog nooit iemand veroordeeld voor het aanzetten tot zelfmoord.

Hans D. ontkent in de rechtszaal. "Ik heb haar niet aangemoedigd, maar ik heb haar ook niet tegengehouden. Ik ben voorstander van vrijheid van zelfbeschikking."

En wat hij haar vertelde over middel X, was in zijn ogen geen instructie, maar algemene informatie die eenvoudig online te vinden is. "Ik vind niet dat ik in de fout ben gegaan, maar ik zal best onhandige dingen hebben gedaan hier en daar." Zijn advocaat vroeg om vrijspraak.

LEES OOK: Bredanaar (79) vervolgd voor het helpen bij zelfdoding met 'Middel X'

Het OM ziet dat anders. Zo appte D. naar de vrouw dat ze 'bijna eeuwige rust had' en dat het 'een feest is als je ogen definitief gesloten zijn en je ademhaling voorbij is'.

Ook zei hij wat ze op haar laatste dag moest doen en wat ze tegen artsen moest zeggen om geen argwaan te wekken. Nabestaanden van het slachtoffer ontdekten dat de twee contact hadden, zij deden in 2022 aangifte.