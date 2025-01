De inschrijving voor 3 Uurkes Vurraf is open

3 Uurkes Vurraf: wie wil er niet bij deze jaarlijkse aftrap van het carnaval in Brabant zijn? Je kunt je nu inschrijving voor de loting. Gelijk zijn er kaarten te winnen.

Carnaval begint en eindigt in Roeptoetgat en 3 Uurkes Vurraf is op vrijdag 28 februari de start van het feest der feesten. Tienduizenden carnavalsliefhebbers proberen elk jaar kaartjes te bemachtigen voor het spektakel in de grote feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dat kan op twee manieren: via de loting of door te winnen, alleen bij Omroep Brabant.

Speciale show

De inschrijving voor de loting start zaterdagmiddag om 12.11 uur. Tijdens een speciale show opent Brabants gezelligste duo Graat& De Laat de website om in te schrijven. Dat doen ze niet alleen want ook De Deurzakkers, Peter Selie en Johnny Purple komen langs.

De hele uitzending van Graat& De Laat en de inschrijving voor 3 Uurkes Vurraf is te volgen via radio, tv en ook online. Op onze sociale media is er ook nog eens een extra livestream met De Alpenzusjes die een kijkje achter de schermen nemen.

Wegens de enorme drukte is de inschrijvingspagina moeilijk bereikbaar, blijf het vooral proberen.

En als je altijd haantje de voorste bent of een goede spoorzoeker, hebben we nog meer we goed nieuws voor je. Want dan is het mogelijk dat je die loting helemaal niet in spanning hoeft af te wachten.

Snel inschrijven is winnen

De eerste 111 mensen die zaterdag inschrijven, winnen ieder direct twee kaartjes voor 3 Uurkes Vurraf. Geen loting, geen moeilijke vragen, je kan meteen vrijdag 28 februari in je agenda blokkeren voor dé aftrap van carnaval in onze feesttent.

Maar weet wel dat die 111 eerste inschrijvers binnen de minuut bereikt waren vorig jaar. Alle andere inschrijvingen gaan in de grote hoed en op dinsdag 11 februari om 11.11 uur worden de winnaars bekend gemaakt die bij 3 Uurkes Vurraf zijn.

Speur en win voor een heel elftal

Jordy en Christel zouden niet Graat& de Laat zijn, als ze tijdens show ook niet een megaprijs weggeven. Al moet je daar wel wat voor doen. Ergens in de provincie hebben zij verslaggever Mark Versteden verstopt en die heeft 11 tickets voor 3 Uurkes Vurraf bij zich.

De speurneus die hem aan de hand van de hints in Graat& De Laat weet te vinden, wint die 11 kaartjes. Het is de uitgelezen kans voor wie een beetje kan puzzelen en spoorzoeken en zich daarnaast onsterfelijk wil maken bij zijn vriendengroep of familie. Want die kan je dus allemaal meenemen naar 3 Uurkes Vurraf.

Zo werd carnaval vorig jaar afgetrapt bij 3 Uurkes Vurraf: