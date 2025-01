Samenscholingsverbod en camera's bij in brand gestoken bakkerij

De gemeente Bergen op Zoom neemt extra maatregelen in de buurt van de bakkerij aan de Kamperfoeliestraat. Vrijdagnacht ontstond brand in de Turkse bakkerij na een explosie. Het is de derde keer in twee weken tijd dat een ontploffing voor onrust zorgt in de wijk. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van opzet.

Concreet doet de gemeente het volgende: Per direct is er (weer) een samenscholingsverbod van toepassing in het gebied. Als drie of meer personen zich 'hinderlijk ophouden' kunnen boa's of de politie ingrijpen. Het verbod duurt 2 weken.

Er worden op korte termijn tijdelijke camera's geplaatst bij de bakkerij. Voorlopig blijven deze twee weken staan.

Het afgebrande pand wordt afgezet met hekken, zodat het niet meer mogelijk is om binnen te treden.

Er komt meer toezicht van boa's en politie. Zaterdagmiddag sprak loco-burgemeester Letty Demmers met buurtbewoners. "Sommige inwoners zijn boos, andere inwoners maken zich zorgen over hun veiligheid", zegt ze. "Wethouder Joost Pals en ik kunnen dat heel goed begrijpen. Het gevoel van onveiligheid kunnen we niet van vandaag op morgen wegnemen. Wat we wel kunnen doen, is het per direct treffen van een aantal maatregelen." De eigenaar van de Turkse bakkerij Asya in Bergen op Zoom schat de kosten aan zijn zaak op ruim een ton, na de derde aanslag in korte tijd. Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de drie explosies in nog geen twee weken tijd. Eerder was er al een samenscholingsverbod van kracht rondom de bakkerij. Dat gold tot 2 januari.