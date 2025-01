Eigenaar bakkerij schat schade na aanslag op een ton: 'Nu dit weer'

De eigenaar van de Turkse bakkerij Asya in Bergen op Zoom schat de kosten aan zijn zaak op ruim een ton, na de derde aanslag in korte tijd. Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de drie explosies in nog geen twee weken tijd. Omwonenden voelen zich steeds onveiliger door de onrust in de wijk. "Moet ik spullen klaarleggen om te vluchten?"

De eigenaren van de bakkerij zijn drie broers die de zaak zes jaar geleden hebben overgenomen van familie. "Nog geen jaar geleden hebben we verbouwd en nu gebeurt dit", zegt een van de eigenaren. "Wie dit gedaan heeft is nog niet bekend." Wel heeft de politie hem vertelt dat ze twee jongens weg zagen rennen op camerabeelden. Buurtbewoonster Nicole hoorde vrijdagnacht een flinke klap. "Ik wilde net gaan slapen, maar ik hoorde een klap die niet op gewoon vuurwerk leek. Achteraf blijkt dat de klap binnen was waardoor het anders klonk." De onrust in de buurt houdt haar al langer bezig. "Op 29 december ontplofte een scooter die ze op kruising hadden geparkeerd, er zijn meerdere aanslagen op het pand geweest en op 31 december stond er een oproep op social media voor een massale samenkomst op deze plek." LEES OOK: Grote branden en meer overlast, burgemeester wil onderzoek Op beelden (te zien in de video bij dit artikel) wordt een flinke klap zichtbaar die gevolgd wordt door een grote steekvlam. Nicole voelt zich erg onveilig na de reeks aanslagen van afgelopen weken. "Je bent erg op je hoede. Ik heb een kind en ik ben hoogzwanger. Je vraagt je af of je nog veilig bent. Moet ik spullen klaarleggen om te vluchten als het nodig is?"

"Moet verschrikkelijk zijn om zoiets mee te maken."

Mart van Leeuwen woont in de buurt en vraagt zich af wie er achter de aanslagen zit. "De eigenaar is een hele aardige man en ze hebben lekkere broodjes", zegt hij. Zijn vrouw José is ook erg geschrokken van de onrust in de buurt. "Het is een hele trieste zaak. Er is zoveel schade deze keer. Het moet verschrikkelijk zijn om zoiets mee te maken." LEES OOK: Samenscholingsverbod nadat bakkerij opnieuw doelwit is van zwaar vuurwerk Buurtbewoner Alex Pijnen vraagt zich af wat het motief van de aanslagen is. "Ik kan me niet voorstellen dat het iets crimineels is, want het is een hele aardige man. Er hangt hier wel vaak een groepje jongens rond met capuchons op en zwarte kleding, maar ik weet niet of zij erachter zitten."

“We gaan uit van opzet."