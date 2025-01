Weer brand bij Turkse bakkerij nadat vuurwerkbom ontploft

Bij de Turkse bakkerij Asya in Bergen op Zoom is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw brand ontstaan. Volgens een omstander ontplofte er voorafgaand aan de brand een vuurwerkbom. Het is al de derde keer dat het pand op de hoek van de Kamperfoeliestraat en de Ericalaan bestookt wordt met vuurwerk.

De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag rond een uur. De brandweer kwam met meerdere voertuigen naar de brand. Het vuur was snel onder controle maar het pand liep flinke schade op. De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Ook op 29 december ging er een vuurwerkbom af bij de bakkerij, met de nodige schade als gevolg. Tijdens de jaarwisseling werd bij de bakkerij opnieuw zwaar vuurwerk afgestoken en was het onrustig in de buurt. Burgemeester Margot Mulder stelde daarom rond de jaarwisseling een samenscholingsverbod in bij het gebouw tot 2 januari. De bakkerij werd afgezet met hekken. LEES OOK: Samenscholingsverbod nadat bakkerij opnieuw doelwit is van zwaar vuurwerk Brandstichtingen en raddraaiers

Tijdens de jaarwisseling ging het op meer plaatsen mis in de stad. Zo werden auto's en scooters opzettelijk in brand gezet en vloog het dak van een supermarkt in brand. Tijdens het blussen werd de brandweer gehinderd door raddraaiers. Ook aan de Kruisakkers gingen aan het einde van het jaar twee bedrijfspanden in vlammen op. De burgemeester heeft een onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen in de jaarwisseling. Volgens haar zijn wijken in de stad de afgelopen jaren teveel verwaarloosd. LEES OOK: Grote branden en meer overlast, burgemeester wil onderzoek

Foto: Christian Traets / SQ Vision