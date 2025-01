Kevin schrikt zich ongeluk nadat vanaf viaduct steen op autoruit knalt

Kevin Verhuijsen kreeg zaterdagavond de schrik van zijn leven. Bij Nuenen kreeg hij vanaf een viaduct een steen op zijn voorruit gegooid. Recht voor hem versplinterde de ruit. "Ik ben me kapot geschrokken." Net voor de klap zag hij twee jongens boven op het viaduct staan.

Het gebeurde op de 100 kilometerweg tussen Helmond en Eindhoven. Kevin uit Helmond en vader van twee jonge kinderen was op weg naar PSV. Op het viaduct zag hij twee tieners staan gehuld in donkere kleding. "Het waren jonge jongens, pubers en vanuit het niets volgde de klap."

Vernieling

"Ik kon toen maar aan een ding denken. Rechtdoor blijven rijden en langzaam naar de kant." Dat ging goed en hij belde gelijk met de politie. "Die is vervolgens naar het Nuenense viaduct gereden, maar de gooiers waren al verdwenen", vertelt Kevin.

Zondagochtend deed hij aangifte. "Ik vind dit een poging tot doodslag. Er zijn voorbeelden bekend van automobilisten die een aanval van een stenengooier niet overleefd hebben. Ik kreeg daar discussie over met de agent die de aangifte opnam. Die gaf er uiteindelijk de kwalificatie 'vernieling' aan.

Zware mishandeling

Voor Kevin was dit een volgende teleurstelling. "Dit had veel slechter af kunnen lopen. Er is die avond geen agent bij mij geweest om de situatie en schade te bekijken. Dat het nu afgedaan wordt als vernieling voelt als onrecht."

In Brabant zijn in het verleden eerder auto's vanaf een viaduct met stenen bekogeld. De daders konden niet altijd gevonden worden, maar in Gemert lukte dat wel. Daar zijn de daders, ook tieners, toen veroordeeld voor zware mishandeling en openlijke geweldpleging.

Een politiewoordvoerder laat in een reactie weten dat na onderzoek de kwalificatie 'vernieling' nog kan veranderen.

