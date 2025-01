Cyberaanval treft universiteit Eindhoven, grote gevolgen voor onderwijs

De TU Eindhoven heeft zondag haar netwerk uit de lucht gehaald omdat sprake is van een cyberaanval. Doordat het netwerk offline is, kunnen studenten en medewerkers van de technische universiteit geen gebruikmaken van 'netwerkgebonden' voorzieningen, zoals e-mail en wifi. De universiteit geeft daarom maandag geen onderwijs. Patrick Groothuis vice-voorzitter van de TU/e erkent dat het uitschakelen van de systemen grote gevolgen heeft. "Deze noodzakelijke ingreep is gedaan om ergere uitkomsten te voorkomen."

Om wat voor cyberaanval het precies gaat, wordt nog onderzocht. De aanval werd zaterdagavond ontdekt door de ICT-mensen van de TU/e. Over hoe er precies te werk werd gegaan, kan een woordvoerder van de universiteit niet veel zeggen met het oog op het onderzoek dat nu wordt gedaan. "Maar het heeft alle kenmerken van een cyberaanval gezien de verdachte activiteiten op onze servers."

Wie er precies achter zit, is nog onduidelijk. Er is geen contact met een hackende partij, aldus de woordvoerder. Er zou ook geen sprake zijn van een gijzeling, er zijn geen systemen geblokkeerd.

Op de vraag of zich gevoelige of zelfs geheime gegevens op de netwerken van de TU/e bevinden antwoordt de woordvoerder bevestigend. "In principe alle gebruikelijke gegevens die horen bij de bedrijfsvoering van een universiteit staan op de systemen." Of er gegevens buit zijn gemaakt, wordt nog onderzocht. "Maar vooralsnog zijn daar geen tekenen van."

De politie is op de hoogte en staat in contact met de universiteit, meldt een politiewoordvoerder.

Volgens de TU/e hebben ICT-experts nog steeds toegang tot alle systemen. Ze onderzoeken momenteel de aard en omvang van de cyberaanval en proberen het netwerk zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen.

Onderwijs

Voorlopig zijn er geen onderwijsactiviteiten mogelijk, in ieder geval tot en met maandag.

De universiteit verwacht dat het netwerk op zijn vroegst dinsdag weer toegankelijk is. Deze week stond in Eindhoven 'beperkt onderwijs' gepland, zoals inhaalactiviteiten en tentamenvoorbereiding. De gebouwen en campus van de TU blijven wel toegankelijk.

Vice-voorzitter Groothuis hoopt op begrip voor het uit de lucht halen van het netwerk. "We doen ons uiterste best om dit op te lossen en alle systemen zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken."

Aanval Maastricht

In 2019 werd de universiteit van Maastricht getroffen door een ransomware-aanval. Bij ransomware worden bestanden ontoegankelijk gemaakt totdat het slachtoffer betaalt. Om alles weer vrij te geven, eisten de hackers 200.000 euro aan bitcoins. Na een week besloot de universiteit om het bedrag over te maken. Dat geld is in 2022 teruggevonden.

LEES OOK:

Russische hackers leggen website provincie Brabant plat

Hacker die VDL platlegde voor losgeld opgepakt in hoofdstad Oekraïne