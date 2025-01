TU Eindhoven getroffen door cyberaanval, maandag geen onderwijs

De TU Eindhoven heeft zondag haar netwerk uit de lucht gehaald omdat sprake is van een cyberaanval. Doordat het netwerk offline is, kunnen studenten en medewerkers van de technische universiteit geen gebruikmaken van 'netwerkgebonden' voorzieningen, zoals e-mail en wifi. Patrick Groothuis vice-voorzitter van de TU/e erkent dat het uitschakelen van de systemen grote gevolgen heeft. "Deze noodzakelijke ingreep is gedaan om ergere uitkomsten te voorkomen."

Groothuis hoopt op begrip. "We doen ons uiterste best om dit op te lossen en alle systemen zo snel mogelijk weer toegankelijk te maken." Volgens de TU/e hebben ICT-experts nog steeds toegang tot alle systemen. Ze onderzoeken momenteel de aard en omvang van de cyberaanval en proberen het netwerk zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Voorlopig zijn er geen onderwijsactiviteiten mogelijk, in ieder geval tot en met maandag. De universiteit verwacht dat het netwerk op zijn vroegst dinsdag weer toegankelijk is. Deze week stond in Eindhoven 'beperkt onderwijs' gepland, zoals inhaalactiviteiten en tentamenvoorbereiding. De gebouwen en campus van de TU blijven wel toegankelijk. Details over de cyberaanval zijn niet bekendgemaakt.