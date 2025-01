Cyberaanval TU Eindhoven: ook dinsdag geen onderwijs

Het onderwijs op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ligt ook dinsdag stil. Cybersecurity-experts van de universiteit hebben zeker nog een dag extra nodig om het netwerk van de TU/e weer veilig en beschikbaar te maken. Dat meldt het universiteitsbestuur maandagmiddag. De TU/e zegt "verschillende scenario's" uit te werken voor de colleges. De tentamenperiode van studenten begint volgende week.

Het netwerk van de universiteit is zondag offline gehaald omdat het doelwit was van een cyberaanval. De universiteit deed dat om ‘ergere uitkomsten te voorkomen’. De TU/e laat met een slag om de arm weten dat ze 'geen indicatie hebben dat data zijn gestolen, maar het onderzoek is nog lopende'. Ook is er geen contact met de hackers en is nog onbekend wie de hackers zijn.

Veerkracht

Patrick Groothuis, vicevoorzitter van de TU/e: “We werken planmatig met man en macht om het netwerk van de TU/e weer veilig te krijgen en uiteindelijk met de grootste zorgvuldigheid weer stapsgewijs online te kunnen brengen. De onderwijssystemen hebben hierbij de hoogste prioriteit. We begrijpen dat dit een grote impact heeft op iedereen in onze community. We zijn geraakt door de veerkracht van studenten en medewerkers en door alle steunbetuigingen en aangeboden hulp.”

De TU/e heeft een vragenbalie ingericht, die bereikbaar is via Whatsapp. De vragenbalie is bedoeld voor zowel medewerkers als studenten. Verder is de studentenbalie in MetaForum, waar de universiteitsbibliotheek is gevestigd, open voor vragen.

Onzekerheden

Groothuis: "We werken momenteel verschillende scenario’s uit voor het onderwijs, ook met oog op de tentamenperiode die volgende week start. We zijn bezig om alle zaken die met het onderwijs en de studenten te maken hebben in kaart te brengen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het inleveren van opdrachten en het geven van afstudeerpresentaties. We begrijpen de spanningen en onzekerheden bij zowel onze staf als onze studenten."

Wetenschappelijk onderzoek

Behalve het onderwijs ondervindt ook het wetenschappelijk onderzoek ernstige hinder van de cyberaanval. Onderzoek dat buiten het netwerk om gedaan kan worden, gaat wel door. Volgens de TU/e zijn alle labs en voorzieningen 'functioneel en veilig' . Ook promoties kunnen doorgaan.

Of het netwerk weer helemaal hersteld is dinsdag, blijft vooralsnog onzeker. De Technische Universiteit verwacht dinsdagmiddag om vier uur een nieuwe update te kunnen geven over de rest van de week.

Op het terrein van de TU/e is het zeer rustig deze maandag. De meeste studenten hebben ervoor gekozen om niet naar de campus te komen en ongeveer de helft van het gebruikelijke aantal medewerkers is aanwezig.

