Grote brand in oude Schoenenmuseum blijkt aangestoken, politie zoekt daders

De grote brand eind vorig jaar in het voormalig Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk is aangestoken. Dat meldt de politie maandag in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. "De gevolgen en de impact zijn erg groot. Dat lijken de daders zich niet helemaal te beseffen."

De brand in het leegstaande pand aan de Elzenweg op 30 december werd tot diep in de nacht geblust. "Het was een hevige brand, waarbij de brandweer alles op alles moest zetten om hem onder controle te krijgen", blikt de politie terug.

Er vielen geen gewonden, maar er kwam wel asbest vrij. Een man die tegenover het pand woont, was bang dat er asbestdeeltjes in zijn voortuin zouden liggen. "Op een gegeven moment leek het wel mistig. Toen keek ik naar buiten en zag ik een steekvlam. Ik heb echt nog nooit zo'n steekvlam gezien."

Doelwit van vernielingen

Het Nederlandse Leder- en Schoenenmuseum in het pand aan de Elzenweg is sinds januari 2017 voor publiek gesloten en zou worden gesloopt. In de weken voor de allesverwoestende brand was het al vaker doelwit van vernielingen.

De politie is er na een eerste onderzoek van overtuigd dat de brand is aangestoken en is op zoek naar de daders. "We willen weten wie hiervoor verantwoordelijk is."

