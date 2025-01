Man (19) gooide vuurwerkbom naar agent maar krijgt geen straf

Een man uit Rosmalen die een illegale vuurwerkbom naar een agent zou hebben gegooid, is maandag in hoger beroep vrijgesproken van poging tot zware mishandeling. Eerder werd de 19-jarige veroordeeld tot een taakstraf, maar volgens het gerechtshof blijkt uit de camerabeelden niet dat de man het nitraat opzettelijk richting de agent gooide.

De man kreeg in maart vorig jaar een taakstraf van 120 uur opgelegd. Ook moest hij de agent, die enkele meters van het ontplofte vuurwerk stond, een schadevergoeding betalen van 250 euro.

Het hof vindt dat aan de hand van de camerabeelden niet vast te stellen is dat hij het nitraat opzettelijk naar de agent gooide. In hoger beroep werd de man daarom vrijgesproken.

De man verklaarde eerder aan de politierechter dat hij de vuurwerkbom naar een open ruimte gooide. "Ik heb die agent of het politiebusje niet gezien", zei hij. "Het was een heel dom en stom grapje, onder invloed van alcohol."

Schokgolf door het lichaam

De sfeer in Den Bosch was rumoerig in de nacht van 6 op 7 januari. Op een bepaald moment werd een agent door een collega gewaarschuwd: "Pas op, er wordt vuurwerk naar je gegooid."

Enkele seconden later zag de brigadier iets brandbaars vlakbij hem neerkomen. Hij hoorde een gigantische knal en voelde een schokgolf door zijn lichaam.

'Geluk gehad'

Toen de zaak eerder werd behandeld, zei de officier van justitie dat de agent geluk heeft gehad. "Gelukkig droeg hij gehoorbescherming, waardoor hij geen schade opliep, maar hij is wel gaan twijfelen of zijn baan dit waard is.”

Nu de man in hoger beroep is vrijgesproken, hoeft de agent niet meer te rekenen op een schadevergoeding.

