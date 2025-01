Wegenwacht heeft het druk met pechmeldingen: 'Deze dame wacht al 3 uur'

Het is enorm druk bij de ANWB Wegenwacht deze dagen. Door de nachtvorst komen opvallend veel auto's stil te staan met accuproblemen. "Verloven zijn ingetrokken. Het is alle hens aan dek.", laat een woordvoerder van de ANWB weten. Dat ziet ook wegenwachter Sjors Wijbenga. Maandagavond heeft hij het met zo'n twaalf pechgevallen per dienst heel druk.

Extreem winterweer is het niet, maar toch komen veel auto's stil te staan met accuproblemen. Volgens wegenwachter Sjors komt dat vooral omdat veel mensen alleen maar kleine ritjes maken. "Voor boodschappen één kilometer van huis pakken veel mensen de auto al", legt hij uit. En juist die kleine ritjes zijn funest voor de levensduur van een accu.

"Deze dame wacht al drie uur."

Sjors vertrekt maandag vanaf het Wegenwacht kantoor in Eindhoven naar Waalre, waar een Ford Focus met pech op de oprit van het huis van een oudere vrouw staat. "Gemiddeld is de wachttijd voor hulp van de Wegenwacht 48 minuten", weet wegenwachter Sjors. "Maar als mensen bij de melding aangeven dat het minder urgent is, kan het langer duren. Deze dame wacht al drie uur, maar hoefde niet buiten in de kou te wachten."

Met startkabels krijgt wegenwachter Sjors de auto meteen weer aan de praat. (Foto: René van Hoof)

Eenmaal aangekomen blijkt dat de auto geen teken van leven meer geeft. De portieren gaan niet meer open met de afstandsbediening, de lampen doen het niet meer en de auto start niet. Sjors krijgt de auto dankzij startkabels binnen een minuut weer tot leven. Voor de zekerheid meet hij de accu nog. De conclusie is dat die zijn beste tijd heeft gehad en aan vervanging toe is. Verreweg de meeste pechgevallen zijn auto's met accuproblemen: maar liefst zestig procent. De Wegenwacht zet maandag zelfs mensen in die alleen snel een accu kunnen vervangen. Op plek twee staan pechgevallen door lekke banden. Om problemen te voorkomen, raadt Sjors iedere automobilist aan om voor het begin van de winter een wintercheck te doen bij je garage.

Het is een drukke avond voor Sjors Wijbenga.