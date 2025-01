112-nieuws: auto in brand • grote verkeerscontrole in Breda

15.47

Onder de carport van een huis aan de Deltasingel in Deurne is vanmiddag brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. Het vuur is overgeslagen naar het huis. De gevel is daardoor beschadigd geraakt. De brandweer heeft de dakrand verwijderd om te kunnen zien of het vuur is overgeslagen naar het dak. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.