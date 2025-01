Boompje blokkeert fonkelnieuwe carwash: 'Mag niet weg'

Knulligheid ten top: een boompje blokkeert een fonkelnieuwe carwash in Eindhoven. Geen enkele auto past daarom in een net gebouwde wasbox. "Ik wacht al maanden", vertelt ondernemer Henri Lanters. "Een ambtenaar van de afdeling bomen neemt geen beslissing."

Het is haast een scenario voor een stripboek. Alle vergunningen zijn rond: de wasbox is er helemaal klaar voor. De boom verpest alles. Opvallend genoeg is een lantaarnpaal al wel verplaatst. "Dat kon wel binnen een paar dagen", verzucht de ondernemer.

Dood

Sterker nog: de nieuwe bestrating is ook keurig om de boom heen gelegd. "Die boom krijgt zo geen water meer. Dus binnenkort gaat hij sowieso dood", denkt Henri. Ook verschillende struiken zijn al weggehaald.

"Hilarisch is het eigenlijk", geeft Lanters toe. "Ik zie er de humor wel van in. Toch is het ook om te huilen." Of hij de verleiding kan weerstaan om hem zelf om te zagen? "Dat mag niet. En ik wil ook geen boete."

Lijst

"De boom moet verplaatst worden. Hij staat op een bepaalde lijst. Ze weten niet waar hij heen moet", vertelt Henri. De ambtenaar is volgens Lanters al komen kijken naar de boom.

In totaal zijn drie wasboxen neergezet. De twee andere kunnen wel gewoon gebruikt worden. Alle obstakels zijn weg. Alleen die 'ene duivelse' boom dus nog. "Drie meter naar rechts, vijf meter naar links, alles is prima. Als hij maar niet recht voor de carwash staat."

Wanneer de opening is? "Vanavond! Dat gaat niet lukken. Misschien kan iemand wel zijn fiets wassen", grapt hij. "Pak een schep, graaf hem uit en verplaats hem. Meer vraag ik niet."

De gemeente Eindhoven laat weten op een later moment met een reactie te komen.

