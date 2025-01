TU/e stelt tentamens en onderwijs een week uit na cyberaanval

De Technische Universiteit Eindhoven schuift alle tentamens, die komende maandag zouden beginnen, een week op vanwege de cyberaanval. Ondertussen ligt het onderwijs nog steeds stil en is het onduidelijk wanneer er weer les gegeven kan worden. De universiteit verwacht dat komende maandag de systemen voor studenten waarschijnlijk weer voldoende beschikbaar zullen zijn.

"Het besluit is vooral gedreven door de belangen van de studenten", meldt de universiteit. Door de cyberaanval waren veel tentamens niet genoeg voorbereid en konden sommigen deels niet worden afgenomen. "Ook zouden veel studenten niet voldoende tijd hebben gehad om goed te studeren, mede doordat studiematerialen niet altijd beschikbaar waren door de cyberaanval."

"Het besluit geeft studenten en docenten helderheid en voldoende tijd om de tentamens voor te bereiden en opdrachten op tijd af te ronden", laat de universiteit weten. "Volgende week zal in principe gelden als de huidige week, met deadlines en inhaalonderwijs."

Netwerk sinds zondag offline

Het netwerk van de universiteit is sinds zondag offline gehaald, omdat het doelwit was van een cyberaanval. De universiteit deed dat om ‘ergere uitkomsten te voorkomen’. Er is vooralsnog geen indicatie dat data zijn gestolen.

De universiteit laat weten druk bezig te zijn om het netwerk en de systemen weer veilig en online te krijgen. De komende dagen worden delen van het netwerk stapsgewijs weer in de lucht gebracht. De systemen van het onderwijs krijgen hierbij voorrang.

Deze dinsdag is het wifi-netwerk wel weer beschikbaar op de campus van de Technische Universiteit. "Het zal naar verwachting nog weken duren voordat alle functionaliteit volledig is hersteld."

Reactie vicevoorzitter

Vicevoorzitter van het universiteitsbestuur Patrick Groothuis benadrukt dat veiligheid en zorgvuldigheid vooropstaan bij het herstarten van systemen. Hij zegt veel steun te ervaren van andere bedrijven en instellingen in de regio Eindhoven, en ook vanuit politiek Den Haag. Groothuis spreekt van een 'uitzonderlijke situatie', die volgens hem een enorme impact heeft op de universiteit.

