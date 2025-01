Code geel voor dichte mist, nog steeds veel problemen op Eindhoven Airport

Het KNMI heeft tot twee uur 's middags code geel uitgegeven voor dichte mist in onze provincie. Op Eindhoven Airport zijn meerdere vluchten vertraagd door de mist. Meerdere vluchten worden omgeleid naar Weeze en Keulen-Bonn. Een vlucht naar Bulgarije is zelfs geannuleerd.

In het gebied waar code geel van kracht is, kan het zicht plaatselijk minder dan 200 meter zijn. Dat kan gevaarlijke situaties op de weg opleveren. Rijkswaterstaat roept automobilisten daarom op om hun rijstijl aan te passen als dat nodig is. Ook waarschuwt Rijkswaterstaat dat automobilisten de juiste verlichting aan moeten zetten.

Zo moet je de mistlampen aan de achterkant van de auto aanzetten bij een zicht minder dan vijftig meter. De mistlampen aan de voorkant van de auto zet je aan bij een zicht minder dan tweehonderd meter.

Vertraging Eindhoven Airport

Eindhoven Airport houdt woensdagochtend rekening met vertragingen door de dichte mist. Op de site is te zien dat meerdere vluchten zijn vertraagd of worden omgeleid. De vlucht naar Sofia (Bulgarije) is al geannuleerd.

Een woordvoerder van Eindhoven Airport zegt dat het onduidelijk is of er nog meer vluchten geannuleerd gaan worden. "Maar als de dichte mist aanhoudt is dat een reëel scenario. Wij raden reizigers aan om de actuele status van de vluchten op de website van het vliegveld goed bij te houden."

Dit weekend waren er ook problemen door de mist. Ook toen werden verschillende vluchten vertraagd en geannuleerd.

