Huisarts Stefan is bezorgd en gaat vijftig uur vasten in glazen spreekkamer

Huisarts Stefan van Rooijen uit Asten gaat samen met een collega vijftig uur lang vasten in een glazen spreekkamer om aandacht te vragen voor de gezondheidssituatie in Nederland. Volgens de huisarts zitten we middenin een grote gezondheidscrisis en is het nú tijd om in te grijpen. "We zijn de aankomende generatie aan het verprutsen."

De cijfers liegen er niet om. "De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en in 2050 zal dat percentage oplopen naar 64 procent. Tegen die tijd heeft zelfs één op de acht jongeren overgewicht", vertelt de bezorgde huisarts. Om aandacht te vragen voor deze nijpende situatie laat hij zich in februari samen met collega huisarts Alja Sluiter vijftig uur lang opsluiten in een glazen kamer in winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.

"Pijn laten zien die we als huisarts voelen."

"We gaan ook in hongerstaking, omdat we de pijn willen laten zien die wij als huisarts voelen in de spreekkamer. Er moet nú ingegrepen worden." Het probleem van deze crisis is volgens Stefan dat er veel verantwoordelijken zijn. "De politiek, het bedrijfsleven, de voedselindustrie, de zorgverzekeraars en de mensen zelf moeten iets gaan veranderen. Toch blijft iedereen naar elkaar wijzen." Iedereen kan volgens hem iets doen, want het probleem ligt niet alleen aan het systeem. "Wij zien dagelijks in de spreekkamer dat zeventig procent van de ziektes te relateren is aan leefstijl."

"Het wordt doorgegeven aan de volgende generatie.