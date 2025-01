In veel plaatsen stijgt het aantal inbraken: zo zit het in jouw gemeente

Niet eerder sloegen inbrekers zo weinig toe in ons land als vorig jaar. Toch is in Brabant in veel gemeentes het aantal woninginbraken juist gestegen in 2024. Van de grote steden in Nederland behoren Breda, Den Bosch en Tilburg zelfs tot de landelijke uitschieters, zo blijkt woensdag uit cijfers van het ANP.

Hier zie je hoeveel er is ingebroken in jouw gemeente vorig jaar:

De politie registreerde in 2024 ongeveer 22.300 woninginbraken in Nederland. Dat zijn er bijna vijfhonderd minder dan in het jaar ervoor. Dat is het laagste aantal sinds de politie begon met het bijhouden van deze cijfers in 2012.

In ‘maar’ vijftien van de 56 Brabantse gemeenten is sprake van een daling van het aantal woninginbraken. Dat is opvallend gezien de landelijke tendens. In de provincie Groningen, die tien gemeentes telt, is bijvoorbeeld maar in één gemeente sprake van een stijging van het aantal inbraken afgelopen jaar.

Stijgers onder de grote steden

In veel grote steden in Nederland daalde het aantal woninginbraken. In Rotterdam bijvoorbeeld nam dit aantal met bijna een kwart af en werd voor het eerst sinds 2012 minder dan duizend keer ingebroken. Ook in Groningen, Nijmegen en Utrecht daalde dit aantal vorig jaar flink.

In Brabant is dat beeld dus anders. In drie van de vier grootste steden is het aantal inbraken fors gestegen. Vorig jaar werd in de gemeente Breda 295 keer bij iemand thuis ingebroken – een stijging van 16 procent vergeleken met 2023. Dat komt neer op 3,2 keer per duizend huishoudens.

In Tilburg en Den Bosch is die stijging nóg hoger. Met 426 inbraken vorig jaar is het aantal woninginbreken in de gemeente Tilburg met 22 procent gestegen ten opzichte van 2023 (3,7 keer per duizend huishoudens). In Den Bosch werd 261 keer ingebroken afgelopen jaar. Dat betekent een stijging van 23 procent. In Eindhoven is het aantal inbraken min of meer gelijk gebleven.

Kijken we naar alle Brabantse gemeenten, dan is de stijging relatief het hoogst in Oirschot. Dat komt vooral door het lage absolute aantal inbraken. Vorig jaar werd daar 27 keer ingebroken, een stijging van 170 procent vergeleken met 2023. De grootste daler is Alphen-Chaam met 15 inbraken (-46 procent vergeleken met 2023).

Daling

Het aantal woninginbraken daalt in Nederland al jaren. In 2012 registreerde de politie er nog meer dan 90.000, wat neerkomt op gemiddeld 251 keer per dag. Tot coronajaar 2021 nam het aantal continu af. Sindsdien schommelt dit aantal jaarlijks tussen de 22.000 en 24.000 keer.