Toekomst in tehuis is schrikbeeld voor 'roze' ouderen Martin en Max

Vijftig jaar lang konden Martin Luttikholt (70) en Max Bokking (72) uit Tilburg openlijk leven als homoseksueel. Maar ze kijken met zorgen naar de toekomst. “Kom ik straks mijn oude pesters van vroeger weer tegen in het bejaardenhuis? En moet ik dan weer de kast in?”, vraagt Martin zich af. “Dat je niet kunt zijn wie je wilt zijn en dat je weer terug kruipt in je schulp”, zegt Max.

Over die homo-emancipatie zijn ze verdeeld. Martin: “Het gaat met ups en downs. Ik heb het idee dat de jeugd nu minder tolerant is dan in de jaren negentig. Max: “De wereld is nu alleen maar aan het verharden. Hele volksstammen denken nog altijd zoals honderd jaar geleden en gaan totaal niet mee met hoe we in Nederland willen leven.”

Martin kwam in 1973 naar Tilburg om de lerarenopleiding te doen en is er altijd gebleven. Hij kwam ook in Tilburg uit de kast: “Ik had altijd wel het gevoel dat ik meer op jongens viel. Maar het kwam er niet van, omdat er in mijn omgeving toen weinig voorbeelden waren. Ik dacht dat ik de enige was.”