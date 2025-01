Boompje dat gloednieuwe carwash blokkeert gaat weg: 'Heel erg opgelucht'

Het boompje dat een fonkelnieuwe carwash in Eindhoven blokkeert, wordt weggehaald. Dat laat de gemeente Eindhoven woensdagmiddag aan Omroep Brabant weten. Nog altijd kan geen enkele auto in de net gebouwde wasbox. "Donderdag gaan we hem verplaatsen", belooft een woordvoerder.

Het is een klein boompje, maar met enorme impact. De fonkelnieuwe wasbox is er helemaal klaar voor en de bestrating lag er al. Ook een lantaarnpaal was al verplaatst. Alleen dat ene duivelse boompje zorgt ervoor dat één van de drie wasboxen pontificaal is geblokkeerd. Maar dat gaat dus snel veranderen.

"Echt waar? Ik ben super blij en heel erg opgelucht!", zegt ondernemer Henri Lanters. Hij hoort het nieuws van Omroep Brabant. "Ik heb niet normaal veel reacties gehad. Heel komisch hoe het is gegaan."

Papierwerk

De gemeente Eindhoven komt nu met meer uitleg over hoe dit kon gebeuren. De duivel zit hem in ontbrekend papierwerk. Het blijkt dat er geen zogeheten 'uitwegvergunning' is aangevraagd, stelt de gemeente. "De exacte plaats van de uitweg was daarom niet duidelijk", vertelt een woordvoerder. De ondernemer zegt echter dat die vergunning wel is aangevraagd én verkregen.

En dat was niet alles. "De tekeningen van de initiatiefnemer lieten daarnaast geen boom zien, waardoor er geen rekening is gehouden met deze boom bij de werkzaamheden om de carwash te realiseren en overig gemeentelijk groen te verwijderen."

Speciale boom

Tot overmaat van ramp was het ook nog een compensatieboom. Deze boom moet een andere, eerder gekapte boom goedmaken. Dus was kappen niet mogelijk. Daarom wordt-ie verhuisd naar een gazon aan de Baronielaan.

De gemeente belooft beterschap. "Heel vervelend dat de ondernemer zo lang heeft moeten wachten op duidelijkheid", vertelt de woordvoerder. "We gaan het proces rondom gemeentelijke bomen in relatie tot vergunningaanvragen verbeteren."