Premier Schoof bezoekt azc in Budel: 'Voelde beetje als thuiskomen'

Premier Dick Schoof heeft woensdag een bezoek gebracht aan het asielzoekerscentrum (azc) in Budel. Het ging om een vooraf gepland bezoek, maar het was nergens aangekondigd. Schoof sprak onder meer met medewerkers en vrijwilligers van het azc.

Schoof laat in een video op X weten dat het bezoek 'een beetje als thuiskomen voelde'. Daarmee doelt hij op zijn baan als hoofd van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tussen 1999 en 2003. "Ondertussen is er heel veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven: de enorme betrokkenheid van al die medewerkers van de organisaties bij hun werk", zegt hij.

Het bezoek komt op de dag dat de NS bekendmaakte station Maarheeze voorbij te willen rijden door aanhoudende overlast veroorzaakt door asielzoekers.

LEES OOK: 'Sluiting station is onbespreekbaar', burgemeester maakt zich grote zorgen

Schoof sprak tijdens zijn bezoek ook over de overlast. "In alle gesprekken heb ik gehoord waarom het zo belangrijk is dat we grip krijgen op migratie. Daar werken we als kabinet keihard aan."

Krimp van azc

De premier sprak met burgemeester Roland van Kessel van Cranendonck, waar Budel en Maarheeze onder vallen. De gemeente en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) discussiëren al langer over het krimpen van het azc.

Zo moet het aantal bewoners van 1500 naar 960 gaan. De opvanglocatie waar asielzoekers meteen na aankomst naartoe gaan, de zogeheten COL, zou krimpen naar 300 plaatsen. Dat waren er eerder 1200.

De gemeenteraad wilde dat de specifieke COL-afdeling zou worden opgeheven en stuurde de wethouder opnieuw naar de onderhandelingstafel. Veel van de overlast in het dorp zou worden veroorzaakt door een groep bewoners van deze afdeling.

Het gesprek leverde niets op. Volgens het COA is een sluiting van de COL niet haalbaar.

LEES OOK: Zo werd het azc in Budel in tien jaar tijd een enorm hoofdpijndossier

Minister Faber

Het is de tweede keer sinds het aantreden in juli 2024 dat iemand van het kabinet-Schoof een bezoek brengt aan het azc in Budel. In augustus kwam asielminister Faber (PVV) langs en sprak ze met onder meer de burgemeester en inwoners van Maarheeze.

De video die Schoof plaatste over zijn bezoek aan Budel: