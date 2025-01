Burgemeester is alle aanslagen beu en wil streep door vergunning coffeeshop

Burgemeester Theo Weterings van Tilburg wil de vergunning van coffeeshop Caza intrekken, nadat begin januari voor de tiende keer in drie jaar tijd een aanslag werd gepleegd. Dat heeft Weterings woensdagavond laten weten. "De incidenten rondom de coffeeshop blijven zich opstapelen."

Zo'n drie jaar geleden begon de ellende. Op 10 maart 2022 werd coffeeshop Caza aan de Gasthuisring voor de eerste keer beschoten. Daarna volgden nog tal van andere aanslagen waarbij werd geschoten en explosieven werden gebruikt. Bij geen van de aanslagen raakte iemand gewond, maar voor Weterings is de maat nu vol.

Drie jonge mensen van 15, 16 en 19 jaar oud zijn in de afgelopen jaren opgepakt na aanslagen, maar het is nog altijd onduidelijk wie er precies achter zit.

"De veiligheid van onze inwoners staat op het spel en de rust in de buurt wordt ernstig verstoord. We kunnen deze situatie daarom niet langer laten voortduren", zegt hij.

Camera's en bewaking

Na eerdere aanslagen werden al veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is de omgeving rond de coffeeshop aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie heeft dan de mogelijkheid om mensen preventief te fouilleren. Ook is er extra straatverlichting geplaatst en was er 24 uur per dag bewaking voor de deur.

Meerdere keren werden jonge daders op camerabeelden vastgelegd. In het bericht richt Weterings zich tot de jongeren: "Dit geweld heeft verwoestende gevolgen, niet alleen voor de buurt maar ook voor jullie eigen toekomst."

Weterings vindt dat de jongeren 'hun kansen op een goede toekomst verspelen': "Stop hiermee en meld je bij de politie voordat het te laat is. Ik blijf me inzetten om de buurt te beschermen. En ik gun de jongeren een betere toekomst."

Coffeeshop nu dicht

De coffeeshop werd na de tiende aanslag in januari al gesloten tot in ieder geval februari. De coffeeshophouder heeft tot en met 28 januari de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit van de burgemeester.

De negende en tiende aanslag werden op 4 en 5 januari gepleegd, in deze video zie je er meer over: