Meisje (2) van trap gegooid door vriend van moeder: cel en tbs geëist

Ze werd van de trap, in haar bedje, op de grond of op een bank gegooid. Ook kreeg Inaya, een meisje van nog geen twee jaar uit Den Bosch, klappen in haar gezicht en op haar lichaam. Het leidde tot botbreuken in beide armen, tal van bloeduitstortingen en een gezwollen oog. Verder werd er geregeld naar haar geschreeuwd. Niets bleef het kind in 2023 bespaard. Tegen de vriend van haar moeder, Jeffrey van der D., werd donderdag cel en tbs geëist.

Volgens de officier van justitie waren deze 'puur sadistische' mishandelingen vooral het werk van Jeffrey van der D., de toenmalige vriend van Inaya’s moeder. Wat deze man het kind heeft aangedaan, is ontluisterend en moet hard bestraft worden, zo stelde de officier donderdag bij de rechtbank in Den Bosch.

Jeffrey zou ook anderen, onder wie Inaya's moeder, hebben bedreigd en mishandeld. Voor al deze vergrijpen werd tegen de 28-jarige Bosschenaar vier jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Ook zou hij onder anderen aan Inaya een schadevergoeding moeten betalen.

Zware mishandeling

Jeffrey en de moeder van het meisje leren elkaar in juni 2023 kennen. Hun verhouding is geen lang leven beschoren. Eind oktober van dat jaar is voor de Bossche de maat vol. Ze voelt zich niet meer op haar gemak bij haar nieuwe vriend.

Ze belt Veilig Thuis en ook de politie wordt ingeschakeld. Agenten constateren dat het gezicht van Inaya blauwe plekken, bulten en krassen vertoont. Later worden nog meer verwondingen zichtbaar. Enige tijd later wordt het stel aangehouden: beiden worden verdacht van zware mishandeling van het meisje.

Je kon een speld horen vallen in de rechtszaal toen 25 minuten lang beelden werden vertoond waarop te zien is hoe Inaya door Jeffrey onder handen wordt genomen. Voor een aantal aanwezigen waren ze zo schokkend dat ze huilend naar buiten gingen.

'Meer dan billenkoek'

De beelden, waarvan sommige tijdens het afspelen werden uitvergroot, kwamen van een babyfooncamera die Jeffrey zelf in de kamer van het meisje heeft opgehangen. Het slachtoffer wordt afwisselend vastgepakt, geslagen, in haar bedje gesmeten en aan haar nekvel weer omhoog getrokken. Jeffrey wendde bij het vertonen van de beelden zijn hoofd af van het scherm: “Ik heb dit al gezien en wil er een punt achter zetten.”

Eerder had hij het nog over ‘billenkoek en corrigerende tikken’, die tussen juli en eind oktober 2023 werden uitgedeeld. Nadat de beelden waren vertoond, moest hij toegeven dat die verklaring de lading bij lange na niet dekte.

Ook Inaya’s moeder was op de beelden te zien, ze greep nauwelijks in. Waarom zal nooit duidelijk worden: de vrouw is vorig jaar overleden. Volgens Jeffrey sloeg ze het kind al toen het stel een relatie kreeg. “Ik heb dit voortgezet en ben erin doorgeslagen”, erkende de Bosschenaar. Maar waarom is Inaya het kind van de rekening geworden, terwijl bijvoorbeeld haar broertje buiten schot bleef?

'Ik dacht aan een bloedziekte'

Het heeft er alle schijn van dat Jeffrey - die volgens deskundigen een persoonlijkheidsstoornis heeft - zijn frustraties op het meisje afreageerde. “Ik was niet opgefokt, maar haar moeder dwong me dit te doen. We kregen ook steeds vaker woorden met elkaar. Maar dan nog had dit allemaal niet mogen gebeuren, ik schaam me er nu voor”, vertelde Jeffrey.

Hij zei niet stil te hebben gestaan bij de gevolgen van het (non)verbale geweld dat hij tegen het kind gebruikte. “Ik dacht dat ze een bloedziekte had. En oorlelstel dat ze heeft opgelopen, is niet door mij gekomen. Ze heeft zichzelf ook pijn gedaan. Verder kan ik niets goed praten, al ben ik geen boeman.”

'Laf, zwak en zielloos'

De vader van Inaya liet in zijn slachtofferverklaring geen spaan heel van de verdachte. Hij noemde hem 'laf, zwak en zielloos', maar zei ook dat hij nooit zal vergeten dat de moeder van het meisje medeplichtig is geweest.

Verder stelde hij dat Veilig Thuis steken heeft laten vallen, omdat deze organisatie veel eerder op signalen had moeten reageren. Zijn dochter is overigens lichamelijk zo goed als hersteld van al het geweld; het is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn op psychisch gebied.