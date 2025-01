Urenlang scrollen voor je gaat slapen? Kan gewoon, weet slaapexpert Merijn

Je moet acht uur slapen, de hele nacht door, en zeker niet eerst uren op je telefoon liggen scrollen. Als je slaapapp je dan 's morgens vertelt dat je het goed hebt gedaan, haal je opgelucht adem. Herkenbaar? Volgens slaapexpert Merijn van de Laar uit Eindhoven is het allemaal onzin en hoeven we het niet zo nauw te nemen.

In de nieuwe versie van zijn boek 'Slapen als een oermens' ontkracht de slaapwetenschapper een hele hoop mythes over slapen. "Heel veel dingen helpen niet zo goed, of zijn niet zo slecht als wordt beweerd. Als je je overdag goed voelt, is er eigenlijk niks aan de hand", zegt Van de Laar in het radioprogramma Afslag Zuid.

Dat je acht uur per nacht moet slapen, is volgens de Eindhovenaar achterhaald. "Maar 15 tot 25 procent van de volwassenen slaapt echt zo lang", weet Van de Laar. "Het idee dat je acht uur moet slapen komt uit de tijd van de industriële revolutie. Toen bedacht een socioloog dat je per dag acht uur moet werken, acht uur vrije tijd moet hebben en acht uur moet slapen."

Een mooie rekensom, maar niet meer dan dat. "Tussen de zes en acht uur slaap is heel gemiddeld. Denk niet dat je moet slapen vanaf het moment dat je hoofd het kussen raakt. Het is normaal om 20 procent van de nacht wakker te liggen", stelt Van de Laar iedereen gerust. "Het is ook niet erg als je wakker ligt, zolang je je maar rustig voelt."