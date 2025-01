16.000 Brabanders wonen in de stank door wanbeleid van de overheid

Veehouderijen in Brabant stoten veel te veel stank uit. Op papier voldoen ze aan de regels, maar volgens experts klopt het geurbeleid niet. Jarenlang werd alleen naar de geuruitstoot van de aanvrager van een vergunning gekeken, met omliggende stallen werd geen rekening gehouden. Met name in het oosten van de provincie, waar veel varkensboeren actief zijn, is de geur niet te harden.

Vooral in streken als de Meierij (gebied tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven) en Maasland (streek ten oosten van Den Bosch) hebben Brabanders last van stank, veroorzaakt door veehouderijen. Uit een enquête van de GGD in 2023 blijkt dat iets meer dan 27 procent van de ondervraagden geuroverlast ervaart.

Dat zoveel Brabanders last hebben van stankoverlast is niet vreemd. Een bedrijf dat 200.000 Ou per seconde uitstoot, is te ruiken binnen een straal van pakweg twee kilometer. Onze provincie telt bijna 15.000 veehouderijen. Daarvan hebben 140 veehouderijen een uitstoot van meer dan 100.000 Ou per seconde. Een ruime meerderheid hiervan zijn varkensboeren.

Maar hoe erg is dat nou echt, 20 Ou? ‘Onacceptabel’, volgens de rechtbank in Den Haag. Deze deed in 2022 uitspraak: bij een belasting van meer dan 19,4 Ou kan niet gesproken worden van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Ook blijkt uit onderzoek van adviesbureau Pouderoyen Tonnaer dat maar liefst 16.000 Brabantse woningen ‘ernstige geurhinder’ van veehouderijen ervaren. De mensen die hier wonen hebben last van geurhinder van 10 of meer zogenoemde ‘odeur units’ (Ou) per kubieke meter, de eenheid waarin geur wordt gemeten. Daarnaast ervaren tweeduizend woningen nog veel meer overlast: daar worden geurniveaus van meer dan 20 Ou per kubieke meter gemeten.

Technisch gezien houden de veehouders zich aan de regels: er is immers netjes een vergunning aangevraagd. Toch kunnen mensen overlast ervaren die de richtlijnen van het beleid ver overschrijden. Volgens geurexpert Hugo van Belois werd namelijk jarenlang tijdens de vergunningaanvraag alleen gekeken naar de uitstoot van de aanvrager - de veehouderijen die al in de buurt lagen, werden buiten beschouwing gelaten.

“Stank is afhankelijk van de windrichting”, vertelt Van Belois. “Volgens de rekensom zou je van één grote veehouderij pakweg duizend uur per jaar last hebben van stank." Daardoor kan iemand die meerdere stallen in de buurt heeft liggen, die elk vanuit een andere windrichting geur uitstoten, meer overlast ervaren dan berekend. Deze opeenstapeling van geur noemen we ook wel achtergrondbelasting, of ‘cumulatieve geuremissie’.

In de inmiddels verouderde wet geurhinder en veehouderij wordt deze term niet genoemd. Pas in de Omgevingswet, die sinds 2024 van kracht is, wordt het fenomeen voor het eerst door het Rijk benoemd. Gemeenten zijn momenteel druk met nieuw beleid opstellen dat zich aan deze vernieuwde regels houdt.