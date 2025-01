Paul (74) schaamt zich voor zijn 'mesthuis': 'Je probeert het te verhullen'

Paul Arts dacht de hoofdprijs in de wacht te slepen: een mooi huis in het buitengebied tussen Boxmeer en Sambeek. Lekker wonen tussen het groen en toch twee dorpskernen op fietsafstand. Prima vertoeven, dacht hij. Maar er hangt een vuiltje in de lucht. Letterlijk, want in Pauls omgeving ruikt het naar varkensmest, veroorzaakt door de varkensboer waar hij pal naast woont.

Naar schatting ging het volgens hem toen om ‘een tachtigtal zeugen en nog wat biggetjes’. Inmiddels zouden er ‘meer dan duizend vleesvarkens’ naast Paul op stal staan. Ook ligt er nog een grotere stal aan de Zandsteeg, ‘om de hoek’ bij Paul. Deze is nog veel groter. Hier zouden ongeveer 7500 varkens in staan.

‘Jammer voor Paul, dan moet hij maar niet naast een varkensboer gaan wonen’, zou je in eerste instantie denken. Maar toen Paul het huis kocht, inmiddels alweer 46 jaar geleden, was de stal vele malen kleiner.

Slapen met het raam open zit er niet in voor Paul: “Je wordt er gewoon wakker van, zo sterk is de zure geur. Dan lig je maar te dubben, vaak met hoofdpijn of een misselijk gevoel.” Ook de was buiten in het zonnetje laten drogen, is geen optie, want ‘dan ruikt de hele was naar de mest’.

Paul herkent dit gevoel. “Je probeert het toch een beetje te verhullen. Wanneer ik bezoek over de vloer krijg, moet ik m’n verhaal al klaar hebben”, vertelt hij. “En van telkens dat verhaal oprakelen komt alles weer naar boven. Het liefst wil je over gezellige dingen kunnen praten.”

Milieu-arts Rob van Aalsburg deed uitvoerig onderzoek naar geuroverlast voor de GGD. Volgens hem is wonen in de stank niet alleen ongezond, het brengt ook schaamte met zich mee.

De plannen van de veehouder zijn nog niet definitief. De aanvraag van de varkensboer werd eerder vernietigd door de gemeente. Maar volgens Paul heeft de boer daar bezwaar tegen aangetekend.

“En zodra hij aan de best beschikbare technieken voldoet om de overlast te beperken, staat niets hem meer in de weg.” Dan voldoet de boer aan de wettelijke normen, maar deze zijn volgens hem jarenlang niet streng genoeg geweest.

Niet alleen Paul is daarvan overtuigd, de rechtbank in Den Haag is dat ook. Deze oordeelde in 2022 dat de huidige geurregelgeving omwonenden in Nederland onvoldoende beschermt. Volgens de uitspraak van de rechtbank woont Paul in een ‘onacceptabele’ situatie.

In december presenteerde Land van Cuijk het nieuwe geurbeleid, en wat blijkt: de norm in Land van Cuijk wordt in de toekomst strenger. Deze geldt echter alleen voor nieuwe aanvragen en is niet van toepassing op bestaande situaties.

Paul betwijfelt of er iets gaat veranderen: “Het economisch belang van de agrariër heeft al die jaren voorrang gekregen.” En of het huidige kabinet met de BBB en PVV de boeren gaat inperken, daar heeft Paul een hard hoofd in.