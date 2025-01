Nieuwe cyberaanval bij scholen en ziekenhuis

Universiteiten en hogescholen kampen donderdag met een nieuwe DDoS-aanval op hun netwerk. De instellingen hebben last van 'trage internetverbindingen of zelfs geen verbinding', meldt de organisatie SURF. Ook het Máxima Medisch Centrum is aangesloten op dat netwerk en kampt met problemen door de aanval.

"Woensdag aan het einde van de dag waren de problemen opgelost en zagen we geen vertraging meer op het internet. Maar sinds vanmorgen half negen merken wij weer dezelfde activiteiten op ons netwerk", laat woordvoerder Tom Hoven van SURF weten.

SURF was ook woensdag doelwit van een DDoS-aanval. Daarbij worden systemen bestookt met zoveel verkeer dat ze bezwijken onder de druk en onbereikbaar worden.

Volgens de woordvoerder van SURF gaat het alleen om Brabant en Limburg. Wat daar de reden van is, durft hij niet te zeggen. "Ook kan het van instelling tot instelling veranderen hoeveel last zij van de aanval hebben. We zijn hard aan het werken om te zorgen dat het snel verholpen is."

De meeste universiteiten, hogescholen en ook veel MBO-scholen in Brabant zijn aangesloten bij het netwerk van SURF. Ook het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven draait op dat netwerk.

Volgens een bezoeker liggen donderdagochtend in Eindhoven alle systemen eruit. Medewerkers konden volgens deze bezoeker geen dossiers inzien of afspraken maken.

Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis vallen de problemen mee. "Alles werkt in principe, maar wel vertraagd", zegt Marijke Bax. "Het is niet zo groot dat de patiëntenzorg in het geding komt. Gisteren is de zorg ook gewoon doorgegaan."

Tilburg University laat weten dat het onderwijs daar op dit moment gewoon doorgaat. “Niet iedereen merkt er iets van, bij de een werkt het systeem langzamer of vertraagd. Sommigen hebben nergens last van.”

Qua veiligheid maakt de universiteit zich op dit moment geen zorgen. “Alle bewakingssystemen werken nu net als anders. We hebben sinds de problemen bij de TU in Eindhoven vorige week wel onze ‘dijkbewaking’ wat verhoogd.”