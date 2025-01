Gevluchte tandarts Sona heeft twee banen na oproep: 'Iedereen is zo lief'

De gevluchte tandarts Sona Hassoun (25) wilde dolgraag aan het werk. Niksen in het asielzoekerscentrum in Dongen vond ze verschrikkelijk. Een oproep om haar te helpen ging viraal en zorgde voor dubbel succes. Ze heeft werkt in Tilburg en Boxtel, maar nog wel als assistente. "Ik wilde de baas knuffelen, zo blij was ik", glundert Sona.

"Het is echt perfect!", glundert Sona. Met een glimlach van trots is ze donderdagmiddag aan het werk in Tilburg. "Ik voel me weer helemaal mezelf! Ik hou echt van mijn collega's! Ze zijn zo lief voor me." Honderden reacties

Sona is geboren in Syrië, maar ze heeft Palestijnse roots. Ze vluchtte begin vorig jaar vanuit Syrië naar Nederland en woont nog altijd in het azc in Dongen. Fotograaf Mona van den Berg ontmoette Sona bij het maken van een reportage in Dongen. Ze plaatste twee maanden geleden een oproep op sociale media. Het leverde vele honderden reacties op. "Ik wilde haar helpen! Dat was gewoon een gevoel", zegt praktijkhouder Michael Joosen van Mondzorg Tilburg West. "Ik zag heel veel reacties onder de oproep, maar wie doet echt wat 'ie zegt?", vroeg hij zich af. "Laat ik dat zijn", besloot hij. Op donderdag werkt ze nu in Tilburg. Op drie andere dagen is ze aan de slag bij een andere praktijk in Boxtel. 'Vreselijk'

Toch mag ze géén tandarts zijn in Nederland. Dat werkt deed ze wel 1,5 jaar in Syrië en ze haalde daar ook haar diploma. Het heeft alles te maken met papierwerk en regels. "Ze moet een BIG-registratie regelen en haar Nederlandse toetsen halen", geeft Michael als voorbeeld. "Dat duurt een tijdje, maar ik wilde haar wel uit dat centrum halen waar ze haar tijd zat te verdoen." Sona: "Niks doen was echt vreselijk."

Sona in actie (foto: Raymond Merkx).